Finalitzen les obres del projecte tècnic de la Zona de Baixes Emissions de Reus

L’Ajuntament de Reus ha finalitzat l’execució de les obres de desplegament del projecte tècnic de la Zona de Baixes Emissions. El projecte correspon a la instal·lació dels elements físics i de les eines tecnològiques necessàries per a la implantació, el mesurament i el control de la zona de baixes emissions.

La implementació de la ZBE té com a objectiu la millora de la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic, a partir de la reducció de les emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat.

El projecte tècnic inclou el control i monitorització dels diferents accessos a la zona de baixes emissions mitjançant càmeres lectores de matrícula; la senyalització mitjançant panells fixos, així com panells digitals informatius dinàmics interactius; càmeres de seguiment de l’estat del trànsit; la canalització de telecomunicacions i xarxa de fibra òptica; sensors de qualitat d’aire i soroll; i una plataforma de gestió per analitzar i fer un seguiment de les dades obtingudes.

La contractació de les obres s’ha fet en dos lots: el primer s'ha adjudicat a Alumbrados viarios SA per un import de 530.720,19 euros (IVA inclòs). Aquest contempla el subministrament, instal·lació, execució i posada en servei de 19 càmeres lectores de matrícula distribuïts en 14 punts, 9 càmeres panoràmiques i 1 pantalla digital informativa d’informació interactiva en les principals rotondes de la ciutat. El projecte preveu 8,2km de fibra òptica per garantir la connectivitat dels dispositius. El lot també contempla la obra civil i tota la senyalització fixa necessària amb 120 senyals de zona de baixes emissions, 44 senyals d’informació de lectura matrícula i 36 senyals d’informació de gravació per videovigilància de trànsit.

El lot 2, adjudicat a Alumbrados viarios SA per un import de 170.507,32 euros (IVA inclòs), contempla el subministrament, instal·lació, execució i posada en servei de 5 antenes i 1 network server per implantar una xarxa LoRaWAN, 10 estacions base per a la monitorització de la qualitat de l'aire, so i altres paràmetres ambientals, 2 estacions meteorològiques per mesurar els paràmetres meteorològics i 3 pantalles digitals informatives d’informació interactiva en les principals entrades de la ciutat.