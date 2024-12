Els retaules vivents agafen protagonisme al Parc Sant Jordi de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan pregunten què és Nadal per a cadascú tots pensem en els dies de vacances, decoracions llampants, els regals o els dinars familiars, entre altres coses. No obstant això, molt sovint ens oblidem que l’origen d’aquesta festivitat és un dels moments més importants per la fe cristiana, el naixement del Nen Jesús, a Reus durant aquests dies al Parc Sant Jordi en diferents escenaris repartits per la zona. A través de la dansa i el teatre, joves van narrar el Naixement de Jesús com si les figures d’un pessebre prenguessin vida.

Després de fer unes petites pinzellades sobre la creació del món o Adam i Eva, la història es va centrar en el naixement del messies i va repassar diverses de les escenes més icòniques i rellevants. Per exemple, l’Anunciació, en què l’arcàngel Gabriel s’apareix davant Maria, una humil dona jueva i verge de Natzaret, per comunicar-li que serà la mare del fill de Déu que es dirà Jesús. O escenes comunes de ser representades en els pessebres com l’avís de l’arribada del fill de Déu a un grup de pobres pastors israelites. També van aparèixer múltiples personatges rellevants a la història com, no pot ser d’una altra manera, els tres Reis d’Orient.

Una història sobre els orígens del Nadal on un públic majoritàriament familiar va escoltar amb atenció, fent que fos gairebé impossible transitar per l’espai.