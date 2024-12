Reus repartirà 2 tones de joguines que tindran una segona vida

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha recollit un cop més unes dues tones de joguines usades en la campanya Les teves joguines tornen a rodar. L’objectiu d’aquesta iniciativa impulsada des de la regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient és la de garantir que tots els nens i nenes tinguin la seva joguina i, a la vegada, fomentar la reutilització. D’aquesta manera, es pretén donar una segona vida a les joguines que ja no s’utilitzen amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania sobre la possibilitat d’allargar la vida útil d’un objecte.

El regidor de l’àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, Daniel Rubio, celebra que Reus un cop més hagi assolit la fita de reunir 2.000 quilograms de joguines per aquesta campanya i també agraeix l’esforç de la ciutadania reusenca per haver participat en les donacions. «Són joguines que es conserven en bon estat, no sexistes i no bèl·liques i es desinfecten abans de ser entregades», afirma. A més, el regidor apunta que aquestes joguines tindran una doble funció, per un costat mediambiental i, per l’altra, solidària, ja que seran destinades a nens i nenes de famílies vulnerables de la ciutat.

Empreses i entitats

Per dur a terme aquesta actuació, l’Ajuntament ha comptat amb la col·laboració de les empreses Porta Sistemas, Ticnova, Borges, Aula Centre de Formació i la UTE Reus Net que han ajudat en la recollida de les joguines usades. En total, entre equipaments municipals i les instal·lacions de les empreses es van habilitar un total de 16 punts de recollida que han reunit les dues tones.

Ahir dilluns 23 de desembre, en un petit acte a la plaça de la Llibertat, el regidor Rubio va lliurar les joguines a les entitats que s’encarregaran de distribuir-les amb col·laboració dels follets màgics. Les entitats són Càritas, la Cooperativa Suara, l’associació Yo Ayudo i Confianza Solidaria. A més, en el cas d’entitats com Confianza Solidaria ja van començar a repartir les joguines en un acte celebrat ahir a la tarda a la seu de l’entitat. «Gràcies a la feina de les associacions i les empreses que hi ha darrere de la iniciativa aquests nens i nenes també rebran les seves joguines durant els dies de Nadal, com ha de ser, i així el seu somriure tornarà a brillar en els seus ulls», reivindica Rubio.

A més, enguany la campanya travessa les fronteres de Reus. El regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient també destaca que a través de l’entitat Yo Ayudo una part d’aquestes joguines es va traslladar ahir a València. Concretament, a la localitat de Paiporta, un dels municipis més afectats pels efectes de la DANA, per ser distribuïdes també allí.