El bus turístic d’El Tomb de Reus tornarà l’estiu del 2025

El Tomb de Reus tornarà a apropar turistes de la costa l’any vinent. El passat estiu, l’entitat comercial va dur a terme una prova pilot consistent en oferir un servei d’autobús gratuït per portar hostes de Salou a la capital del Baix Camp. Els trajectes es van completar els dies 21 i 28 d’agost i el 4 d’octubre. «L’any que ve, tenim pensat començar abans», explica Blanca Miret, membre del Consell Directiu del Tomb.

«Abans» fa referència tant als primers recorreguts com a la promoció. Miret comenta que és probable que els autobusos circulin els mesos de juny, juliol i agost i que ja sigui a partir de març o abril que es vagi informant els hotels de la Costa Daurada sobre la iniciativa «perquè quan arribi l’estiu estiguin preparats per a dir-ho». També es plantegen contactar amb turoperadors.

El Tomb fa una valoració «positiva» de la prova pilot. «Ha agradat, però potser no hi ha hagut prou difusió», expressa Miret. Enguany es van començar a repartir fulletons la mateixa setmana en què hi havia programat el primer viatge. «Reus és una meravella en els àmbits turístic, cultural i comercial i l’hem de potenciar; que el turista, quan ve a la platja, també s’assabenti que té l’oportunitat de conèixer la ciutat», reflexiona.

En total, l’autobús de l’entitat va apropar més d’una seixantena de viatgers, principalment, britànics, francesos, neerlandesos i espanyols. El transport els anava a buscar als hotels de Salou. Durant el trajecte, una guia els feia una pinzellada sobre els atractius de Reus i «la importància històrica del comerç i del modernisme». Una vegada arribava a la plaça de les Oques, «eren lliures de fer el que volguessin», tot i que la intenció era «que compressin al comerç». En tornar, se’ls preguntava «què havien fet». Les respostes més repetides eren visitar la Casa Navàs, anar al Museu del Vermut per degustar el producte reusenc i entrar a botigues emblemàtiques.