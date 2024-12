Reus activa un portal de mobilitat vinculat a la Zona de Baixes Emissions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus engega un nou projecte en el marc del desplegament del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i la Zona de Baixes Emissions, amb la posada en marxa d’un portal web de mobilitat i un sistema d’informació geogràfica: mobilitat.reus.cat. L’objectiu és oferir a la ciutadania informació sobre la mobilitat a Reus i les actuacions encaminades a la millora de la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic a partir de la reducció de les emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire.

En aquest sentit, el Portal de Mobilitat s’emmarca en desplegament de la futura ZBE, la qual té com a objectius la millora de la salut de les persones gràcies a la reducció del trànsit rodat, la millora de la qualitat de l’aire amb la reducció d’emissió de partícules nocives, la reducció de la contaminació acústica i la mitigació del canvi climàtic.

Zona de Baixes Emissions

Així, el portal destina una apartat destacat a explicar la ZBE, l’àrea en què s'apliquen restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i reduir les emissions contaminants per crear una ciutat més saludable i sostenible. Entre altre informació, al portal s’hi pot trobar l’àrea delimitada de la ZBE, la localització dels punts d’accés, així com informació sobre el seu funcionament.

Modalitats de transport

El web informa sobre les diferents modalitats de transport per moure’s per la ciutat. Així, en relació a la bicicleta i el patinet, s’hi pot trobar la xarxa de carrils bici de la ciutat, els aparcaments per a bicicletes a la via pública o als aparcaments municipals, i informació sobre la Ganxeta, el sistema de bicicleta compartida de Reus.

Igualment, el relació al bus, el portal presenta geolocalitzades les línies i parades de bus urbà; i informa sobre sobre el bus interurbà, el servei de taxis i el servei de ferrocarril.

El portal també geolocalitza totes les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat, i es vincula amb l’Ordenança de Mobilitat Sostenible, la qual dedica un apartat a la distribució urbana de mercaderies.

Gràcies a la integració amb el Geoportal de l’Ajuntament de Reus, el web ofereix també informacions en temps reals que es recullen a través de diferents sensors instal·lats a la via pública o en equipaments municipals. Es tracta d’un una central de dades en actualització permanent. Actualment s’hi mostren les afectacions de trànsit previstes, l’estat del trànsit, l’ocupació dels aparcaments municipals, entre altres.

El portal també ofereix informació sobre normativa i planificació en matèria de mobilitat, com és el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, l’Ordenança de Mobilitat Sostenible, i properament també l’Ordenança sobre la creació i gestió de les zones de baixes emissions de Reus. Igualment, el portal vincula amb la seu electrònica municipals per facilitar el catàleg de tràmits relacionats amb la mobilitat i el transport.