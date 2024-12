Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha recollit uns 2.000 quilos de joguines amb la nova edició de la campanya de recollida de joguines utilitzades Les teves joguines que tornin a rodar que organitza amb la col·laboració de las empreses Porta Sistemes, Ticnova, Aula Centre de Formació, Borges i el Parc de la Neteja (Romero Polo). Una campanya que fomenta la reutilització, una segona vida i una nova il·lusió per aquells joguets que els nens ja no utilitzen.

Aquest dilluns 23 de desembre, el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha entregat les joguines a les entitats Càritas, en la Cooperativa Ara Mateix, l’associació Jo Ayudo i Confianza Solidaria en un petit acte que s’ha portat a cap a la plaça de la Llibertat.

Rubio ha agraït a totes las persones que han entregat joguines en bon estat en els punts de recollida la «seva aportació en aquesta campanya consolidaria que fomenta la reutilització i la segona vida d’aquests objectes que contribueixen a generar il·lusió en els nens i nenes que les reben».

Aquesta campanya consolidaria ha agafat gran impuls en els últims anys con una important resposta ciutadana i la recollida d’uns 2.000 quilos de joguets anuals. Aquest any s’han habilitat 16 punts de recollida en instal·lacions municipals i les empreses participants.

Medi Ambient i Sostenibilitat impulsa aquesta iniciativa consolidaria con l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la possibilitat d’allargar la vida útil de les joguines en bon estat, donant-les i reutilitzant-les. A més, la campanya té el doble objectiu de recollir joguets per donar-los a nens i nenes en situació de vulnerabilitat.

Els joguets cedits no han de tenir connotacions bèl·liques o sexistes i han d’estar en molt bon estat. A més, s’entreguen desinfectades amb productes no tòxics per garantir la seguretat dels nens i nenes que les reben.