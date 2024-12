Mickey Mouse visita el Parc del Trenet de Reus per felicitar les festes

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La màgia de Nadal no només es respira al bell nucli de la ciutat. El persistent vent que bufava des del matí va escampar l’esperit més enllà del Tomb de Ravals: va arribar al Parc del Trenet.

L’associació de veïns (AV) El Santuari del barri de les Clarisses hi havia instal·lat el seu particular Parc de Nadal, que va esdevenir escenari d’il·lusió per a petits i grans.

Els menuts van compartir el seu llistat de desitjos amb el Pare Noel; fer cagar el Tió i obrir els primers presents; saludar Mickey i Minnie Mouse; ballar amb els Gegants; ser testimonis de les entremaliadures del Grinch i la seva parella. «Estem molt contents i ja esperem la pròxima edició, ha estat molt bonic», valora el president de l’entitat, Ramón Palmerín.

El portaveu veïnal explica que la iniciativa va començar «fluixa». El vent, el fred i el sorteig de la loteria no acompanyaven. Per precaució, s’havien anul·lat tallers, com el d’escacs.

De sobte, però, «han sortit nens de tot arreu». Una setantena de criatures van acabar fent cagar el Tió. Això no obstant, Santa Claus no té pressa a tornar al Cercle Polar. Demà mateix visitarà les cases del barri.