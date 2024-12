L’Ajuntament de Reus aprova un nou Protocol per a la Prevenció d’Assetjament

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple de l’Ajuntament de Reus del passat divendres 20 de desembre va aprovar el nou Protocol per a la Prevenció d’Assetjament. L’objectiu d’aquest és establir criteris comuns a l’hora de crear, mantenir i protegir l’entorn laboral dins de l’administració local per prevenir, detectar i intervenir en qualsevol cas d’assetjament, garantint la resolució interna a través d’un canal confidencial i ràpid.

El regidor en cap de l’àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Reus, Manel Muñoz, va afirmar que el protocol és necessari per a l’aplicació plena del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament aprovat el passat mes de juny. «No és una proposta feta des d’un punt de vista polític, és un document que fa molts mesos que treballem amb la representació dels treballadors i que hem consensuat.

És una eina per evitar que es donin certes circumstàncies», va destacar Muñoz. En aquest protocol s’inclouen tant els treballadors de la corporació municipal com els que tinguin un vincle laboral extern amb el consistori.

A més, es garantirà que a la vegada la persona denunciant pugui optar per altres vies de denúncia, siguin judicials o administratives. A més, l’Ajuntament de Reus té previst formar el personal municipal en relació amb el nou protocol.

Com a objectius específics, el protocol determina tres punts clau. En primer lloc, fomentar la cultura preventiva de comportaments contraris a la llibertat sexual i la integritat moral per tal d’evitar casos d’assetjament sexual, per raó de gènere, d’orientació sexual, d’edat, de diversitat funcional o d’identitat de gènere.

En segon lloc, impulsar una política de ‘zero casos’ davant situacions que atemptin contra la llibertat personal i qualsevol mena d’assetjament que es detecti dins de l’Ajuntament.

I, finalment, promoure un protocol de manera que resulti un procediment senzill, ràpid, accessible i confidencial que permeti a les víctimes poder accedir-hi i per tal d’evitar la revictimització, és a dir, que l’individu torni a patir un atemptant contra la seva integritat, autoestima i salut mental.

Per la seva banda, l’oposició, a excepció de Vox que es va abstenir, es va mostrar d’acord en l’aprovació del document junt amb el govern municipal. No obstant això, el regidor no adscrit, José Ruiz, tot i votar a favor, va recordar les denúncies per presumpte assetjament laboral en l’empresa municipal dels Serveis Funeraris. Per la seva banda, la portaveu del PP a l’Ajuntament de Reus, Sílvia Virgili, va demanar que «no quedi en paper mullat».

Contractació d’un expert

Per un altre costat, l’Ajuntament de Reus té prevista la contractació d’una persona experta en processos d’investigació i assessorament en matèria d’assetjament laboral i sexual.

Segons l’informe de necessitats justificatiu, el consistori admet que no disposa de les persones tècniques especialistes en matèria d’assetjament laboral o sexual per a realitzar les investigacions de les denúncies presentades pels seus treballadors.

Aquest professional haurà d’investigar de manera objectiva les denúncies de forma corresponent amb el protocol i assessorar els membres del comitè que hagi de tractar els casos.