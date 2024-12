L’oposició porta al ple de Reus el parc per a famílies i els simulacres d’emergència

Fotografia de la roda de premsa de la CUP on es va presentar la moció per el ple municipal.Diari Més

La CUP, Junts i el PP presentaran mocions al ple municipal que se celebra avui. Un ple marcat per un ordre del dia extens amb més d’una trentena de punts, entre ells el retorn de les ordenances fiscals que han rebut esmenes o al·legacions ciutadanes.

Pel que fa a les mocions dels partits de l’oposició, en primer lloc, el grup municipal de la CUP a Reus defensarà una moció per instar al govern municipal a iniciar campanyes de pràctiques de simulacres d’evacuació i confinament tal com determina el DUPROCIM. El DUPROCIM és un document de protecció civil municipal d’obligada elaboració per part dels consistoris que ha de determinar l’actuació ciutadana en cas d’emergència.

«Aquesta moció ja la vam portar durant el mandat anterior en què es va aprovar el document», recorda la portaveu del grup municipal de la CUP a Reus, Mònica Pàmies. «Quan es va aprovar el document el juny del 2020 es va dir que hi hauria una revisió al cap de quatre anys. Aquest temps ja ha passat i no s’han fet els simulacres d’evacuació i aïllament que estaven previstos», critica la portaveu. A més, també apunta que s’hauria d’haver fet una campanya informativa extensa que «tampoc es va fer».

Per un altre costat, Junts per Reus presentarà una moció per demanar la millora del parc de les Famílies. El grup municipal assegura que en les darreres setmanes veïns de la zona els han traslladat la necessitat de dur a terme actuacions de manteniment i millora.

A més, es pregunten per què el govern municipal no va incloure aquest espai en les inversions del Pla d’Acció Municipal d’aquest mandat. La portaveu adjunta del partit, Mariluz Caballero, exigeix que el govern «es posi les piles». «No podem permetre que l’abandonament i la manca de manteniment facin que sigui un lloc poc atractiu i insegur», afegeix Caballero.

La moció inclou cinc accions principals per revertir la degradació del parc; renovar els elements deteriorats i crear zones d’ombra, instal·lar un sistema d’il·luminació adequat, impulsar un estudi tècnic per definir el desenvolupament futur del parc, establir un calendari d’execució amb compromisos concrets i desenvolupar una campanya de difusió per incentivar l’ús del parc.

Finalment, el grup municipal del Partit Popular defensarà una moció per diversificar els actes culturals a la ciutat. Des del partit consideren que bona part de les activitats culturals i d’oci organitzades es concentren en el centre de la ciutat, arribant a causar molèsties als veïns de la zona, mentre que altres barris queden desatesos i sense una proposta d’aquestes característiques.