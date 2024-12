L’impuls d’una nova RLT al Consell Comarcal del Baix Camp s’ajorna al ple de gener

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Estava previst que, al ple extraordinari del Consell Comarcal del Baix Camp d’ahir, tots els grups polítics ratifiquessin el compromís establert amb els treballadors de tirar endavant una nova Relació de Llocs de Treball (RLT). Això no obstant, el punt no va ser inclòs, finalment, a l’ordre del dia.

«La intenció és que passi per un ple que s’ha de fer al gener», confirmen fonts de l’ens supramunicipal. «Jo em comprometo a convocar aquest ple extraordinari tan bon punt tinguem l’acta signada per totes les parts, tant de bo el puguem lligar amb el del pressupost, perquè anul·li les taules salarials i iniciï la contractació de la nova RLT», va expressar el president de l’òrgan, Ernest Roigé.

Segons ha pogut saber Diari Més, una de les parts implicades en les negociacions no estava del tot conforme amb l’acord al qual s’havia arribat, escenari que va portar a prendre la decisió d’ajornar la signatura definitiva, ja que, si no és unànime, es podria impugnar, situació que es vol evitar incondicionalment després dels precedents.

Una reunió posterior va acabar amb llum verda per part de la part discordant, motiu pel qual es vol reprendre la qüestió al gener. Així mateix, Roigé va esmentar que, en preguntar, l’11 de desembre, a secretaria com s’havia de procedir per incloure el punt a l’ordre del dia, es va informar que les comissions informatives del ple extraordinari ja s’havien enviat i, pel caràcter de la sessió, no podien incloure aspectes «sobrevinguts».

Així i tot, una quarantena de treballadors es van manifestar a les portes del Consell Comarcal per fer sentir les seves proclames, amb missatges com «volem polítics compromesos, respecteu els acords» o «som precaritzats, treballadors maltractats». A continuació, accediren al ple.

Durant la sessió, els partits de l’oposició van reclamar explicacions a l’equip de govern i van afirmar que el conflicte laboral «s’ha de solucionar ja». «Demano que sigui molt àgil», va expressar el portaveu d’Ara Pacte Local, Daniel Rubio. «No estem avançant en els conflictes més bàsics», va clamar la portaveu de la CUP, Mònica Pàmies.

Per la seva banda, el portaveu de Nou Moviment Ciutadà, Oliver Klein, va comentar que es fa «difícil d’entendre» la situació. «Arribarà Reis, ens portaran regals, però jo crec que si alguna cosa li haurien de portar al govern del Consell Comarcal és carbó», va apuntar. Al seu torn, David Paul Chatelain, del PP, va qüestionar que «si realment els acords estan tancats i considerats correctes, el personal no s’estaria manifestant avui». «El que volia i hagués volgut era formalitzar l’acord en aquesta sessió», va respondre Ernest Roigé.