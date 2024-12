La ZBE s’aplicarà a Reus per fases, «informant i formant», per horaris i amb exempcions

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) s’implantarà de forma progressiva i per fases. Començarà amb un període de proves, que s’allargarà la totalitat del 2025 i que consistirà en la posada en marxa del sistema tecnològic, la implantació del registre municipal de vehicles i la difusió d’una campanya «informativa i formativa».

A partir de l’1 de gener del 2026, s’aplicaran les restriccions d’accés. Les persones que infringeixin la normativa rebran, aleshores, una notificació informativa. Les sancions, que serien d’uns 200 euros, s’aplicaran a partir de l’1 de juliol del 2026. La quarta fase, des de l’1 de gener del 2028, ampliarà les limitacions als vehicles amb l’etiqueta B. La ZBE estarà activa en horaris delimitats i hi haurà un seguit d’exempcions.

La ZBE ocuparà una superfície de 2,68 quilòmetres quadrats (km2) i estarà delimitada per les avingudes dels Països Catalans, de Sant Bernat Calbó, del President Macià, de Marià Fortuny, de l’Onze de Setembre i del Comerç, així com un tram del carrer del General Moragues. Les limitacions d’accés, circulació i estacionament dels vehicles estaran actives els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7 a 19 hores.

Pel que fa a la càrrega i descàrrega de mercaderies, l’horari serà de dilluns a dissabte, de 8 a 20 hores. La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, va explicar que les mesures s’han treballat «conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona». També va mencionar que s’estudiarien contínuament les emissions contaminants i de sorolls «i, en funció dels estudis, ens permetrà limitar o no, de forma contínua o discontínua, zones concretes en un període concret».

Per revisar quins cotxes podran accedir sense restriccions —els que tinguin etiqueta 0, ECO i C— i quins no, es crearà un registre de vehicles autoritzats. Les restriccions als automòbils sense etiqueta començaran l’1 de gener del 2026, excepte els residents a Reus o qui pagui l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a la ciutat, així com qui disposi d’una plaça d’aparcament privat dins la ZBE o si es dirigeix a un pàrquing públic, excepte els de superfície. Així mateix, podran accedir lliurement a l’àrea fins a 24 dies. Les limitacions s’ampliaran als vehicles amb etiqueta B a partir de l’1 de gener del 2028, amb les mateixes excepcions que en la fase anterior.

Hi haurà una sèrie d’exempcions. Els turismes destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda podran circular sempre, igual que els serveis d’emergència i essencials o els cotxes de persones amb rendes baixes «que per motius econòmics no poden tenir un vehicle que compleixi amb les etiquetes». Periòdicament, es revisarà que els titulars compleixin les condicions. També hi haurà autoritzacions temporals per a vehicles que presenten un servei singular i els d’ús professional de persones pròximes a la jubilació.

Vázquez va enviar quatre missatges a la població. El primer, «tranquil·litat». «Pensem que és prohibició, i no és així: és regulació de la mobilitat», va expressar. També va compartir que amb la ZBE «el que fem és protegir la salut» i va recordar «que és un mandat que ens ve imposat». El darrer apunt fou que l’ordenança de l’àrea restringida ha estat fruit d’un treball «participatiu» amb els grups municipals i els serveis tècnics de l’Ajuntament, determinats sectors i una consulta prèvia oberta a la població.