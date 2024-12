Empleats dels Serveis Funeraris consideren que les denúncies al gerent no s’ajusten a la realitat

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Un col·lectiu format per dinou treballadors dels Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp lamenten les acusacions cap al gerent de l’empresa municipal i demanen respecte cap al servei i tota la plantilla. El passat mes de novembre un grup de treballadors dels Serveis Funeraris del servei amb el suport del regidor no adscrit, José Ruiz, van denunciar al gerent presumpte assetjament laboral, amb acomiadaments i sancions sense motiu aparent.

Uns fets denunciats davant d’Inspecció de Treball amb els quals no està d’acord la totalitat de la plantilla. «Lamentem i ens afecta moltíssim a nosaltres, els professionals dels Serveis Funeraris, que se’ns està fent servir com un argument de manipulació política», comencen denunciant representants del col·lectiu amb el qual ha parlat Diari Més.

«La major part de la plantilla som molt crítics amb aquesta campanya de desprestigi total que s’està fent en contra de l’empresa municipal, perquè no s’ajusta a la realitat», continuen explicant. En aquest sentit, els treballadors consideren que s’està manipulant la realitat i que només perjudica a la professionalitat del servei: «Nosaltres vivim el dia a dia d’aquest servei públic i la realitat és una altra. S’utilitzen casos molt concrets per criticar de manera global al nostre col·lectiu».

Per tal de donar a conèixer aquesta perspectiva, els dinou treballadors van signar un document conjunt que es va entregar a la regidora responsable dels Serveis Funeraris, Montserrat Flores, per evidenciar que no tota la plantilla opina el mateix respecte a les acusacions de presumpte assetjament laboral. Així i tot, aquest grup de treballadors vol deixar clar que no estan en contra de ningú: «La nostra intenció no és enfrontar-nos a ningú ni crear una confrontació amb la resta de la plantilla, però volem donar a conèixer que no opinem el mateix».

Ni psicoterror ni fa pudor

A la vegada, el col·lectiu també comenta que en cap moment se’ls ha preguntat al respecte i que no se senten representats per uns fets els quals es generalitzen i que es van haver d’assabentar a través de la premsa. «Quan sentim i veiem totes aquestes notícies és com si parlessin d’una altra empresa. Aquesta és una professió vocacional, ens deixem la pell per treballar envers les famílies i els difunts. Tu no et pots dedicar en aquest sector si no ho sents», reivindiquen.

«Com algú es pot posar una samarreta on posa que la funerària fa pudor? La funerària som tots. Quina falta d’ètica cap a uns professionals que fem tot el possible per atendre a la ciutadania en uns moments tan sensibles. És una vergonya», critiquen contundentment.

Una opinió semblant pel que fa al terme «psicoterror», emprat per UGT en el comunicat emès el passat dimarts 17 de desembre: «Hauria de buscar al diccionari que significa exactament psicoterror». «Es va dir que hi havia un continu maltractament i assetjament cap a la plantilla. Estan parlant en boca de tots i això no és correcte», defensen.

Per un altre costat, el col·lectiu també vol desmentir que els treballadors que tenen problemes amb la gerència són els veterans i que no hi hauria conflicte amb els més novells. La representació amb la qual s’ha reunit el Diari Més, conformada per tres treballadors, en seria la mostra, ja que un d’ells fa trenta anys que treballa a l’empresa. «Ell en porta trenta, jo fa nou anys que hi treballo i l’altre company un i mig. Per tant, és fals el que diuen», subratlla un dels representants.

Feina ben feta

Per una altra banda, els treballadors volen fer valdre el servei que s’ofereix actualment i la millora que hi ha hagut en els últims anys. «Actuem sempre amb coherència i de la millor manera que creiem. A més, considerem que en els darrers anys hem millorat en qüestions com poden ser les cerimònies personalitzades, el tracte personal amb les famílies, l’atenció sensible, respondre a temes diversos com el dol perinatal, tasques de divulgació del cementiri i altres qüestions», reivindiquen orgullosament i, per tant, creuen que «ens hem guanyat un respecte». «Estem segurs que el ciutadà reconeix la nostra tasca i ens consta. Si hi ha casos personals que es gestionin cas a cas, però que no ens fiquin a tots en un mateix sac», clouen.