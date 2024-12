Un desnonament al centre de Reus acaba amb dos detinguts i una ordre d’expulsió

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van executar ahir un desnonament al carrer de Santa Anna, 15, on vivia en Khalid. L’operatiu va acabar amb una vintena de persones identificades, que s’havien concentrat per intentar evitar el succés, i dues detingudes per, presumptament, desobediència, resistència a l’autoritat i obstrucció a la justícia.

Els detinguts van ser posats en llibertat, però un d’ells va sortir de comissaria amb una ordre d’expulsió del país «que pot executar-se en qualsevol moment», segons denuncià el Sindicat d’Habitatge de Reus. «És un cas de racisme institucional», va criticar Roger Sánchez, membre de l’entitat.

El Sindicat d’Habitatge i l’Organització Juvenil Socialista (OJS) van concentrar-se a la tarda davant de l’Ajuntament per destacar que el desnonament de Khalid «no és una excepció, això passa cada dia». Laia, de l’OJS, va lamentar que «la misèria i la repressió van en augment». Sánchez va asseverar que el que s’havia viscut al carrer de Santa Anna era «la punta de l’iceberg».

Un desnonament a l’octubre va acabar amb dos membres del sindicat «identificats, denunciats i sancionats» perquè «feien soroll» denunciant la situació amb un megàfon. Més endavant, se n’identificarien altres per «repartir volants informant d’una manifestació». Ahir es va viure una «escalada greu de la repressió», ja que, a banda de les identificacions i les denúncies, es va saldar amb «diversos ferits lleus», segons el sindicat, un extrem que desmenteix el cos policial.

A més, es va deixar Khalid «en situació d’indefensió quan, durant hores, li han sostret el mòbil i la targeta d’identificació», va assenyalar Sánchez, qui també criticà que la policia va actuar «abans que arribés la comitiva, estant actuant de manera extrajudicial». «No ho podem tolerar: fem una crida per continuar-nos organitzant i lluitant», va clamar. «Això no pot desarticular-nos, hem de continuar garantint una vida digna», va subratllar Laia.

Fent repàs de l’any, Roger Sánchez va destacar que, només en desnonaments, el Sindicat d’Habitatge de Reus ha fet front a 25, «dos al mes», i, alguns, «s’han repetit». Cinc van quedar executats. «Parlem només dels desnonaments que hem fet front, però n’hi ha més, i també sabem que n’hi ha molts dels que no tenim notícia, que són invisibles», va tancar.