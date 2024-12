Una reusenca guanya 6.000 euros de la targeta de 'El Hormiguero' gràcies a l’ajuda d’Antonio Orozco

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Constan, veïna de Reus, va guanyar el dia d’ahir la targeta de 'El Hormiguero', el conegut programa d’Antena 3 presentat per Pablo Motos. 'El Hormiguero' comptava, aquest passat dimarts, amb el cantant Antonio Orozco com a convidat, que anava indicant a la reusenca, a través d’una trucada, els passos que havia de seguir per poder guanyar la targeta, premiada amb 6.000 euros.

«Abans de res, no pengi. Soc Antonio Orozco i estic en el programa de Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Podria posar la televisió en Antena 3? Et faré una pregunta que és molt important i has de contestar-me una cosa molt fàcil... Sap vostè què és el que vull?», li indicava i preguntava Orozco, a la qual cosa la reusenca li va respondre, correctament i després d’una llarga pausa, «la targeta de 'El Hormiguero'».

Quan li van preguntar pel seu nom i d’on era, Constan va respondre que era de «Reus, Tarragona», al que Antonio Orozco li va contestar, -en to de broma- «jo tinc un munt d’amics a Reus, Tarragona». Finalment, el cantant li va explicar a Constan que s’acabava d'emportar 6.000 euros i li va preguntar que què faria amb el premi. La reusenca li va explicar que «me'l gastaré en les meves dues filles i en la meva família».