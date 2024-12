El Parc de Nadal de Reus incorporarà un simulador per conduir un autobús

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc de Nadal obrirà les portes al Tecnoparc de Reus a partir del 27 de desembre i oferirà novetats com un simulador d’autobús, entre altres. Aquest s’allargarà fins al 4 de gener en horari de 15 a 21 hores, exceptuant l’1 de gener que serà de 16 a 21 hores i el 31 de desembre que estarà tancat. El cost de l’entrada serà de 4 euros per persones d’entre 2 i 17 anys i, com en anys anteriors, amb cada menor hi podrà entrar dos acompanyants adults de manera gratuïta.

«El Parc de Nadal s’ha fet des de fa més de 40 anys aquí a la ciutat, i això mostra la voluntat de la ciutat en tots aquests anys de fer un Parc de Nadal referent», reivindica l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. En aquest sentit, la voluntat de l’equip de govern és continuar innovant i oferint una àmplia proposta que englobi a tots els joves i infants de la ciutat.

«L’any passat vam donar-li un tomb per incorporar un espai pels adolescents, que es quedaven una mica despenjats. Aleshores, recuperem gràcies a les regidories d’Esports i Joventut la Zona Jove per oferir aquestes activitats», comenta l’alcaldessa.

A la vegada, la batllessa remarca l’àmplia participació de diferents regidories de l’Ajuntament de Reus per fer un Parc de Nadal obert a tots els públics, implicant també a les regidories de Drets Socials, Sostenibilitat o Relacions Ciutadanes.

No obstant això, aquesta 44a edició del Parc de Nadal també compta amb una vintena d’entitats, empreses i organismes participants. Aquestes col·laboren per oferir una sèrie d’activitats de qualitat amb les quals els assistents podran treballar l’eix temàtic d’enguany, les emocions.

Segons assegura el regidor d’Esports l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín, ha estat per donar rellevància a treballar l’expressió de les emocions per mantenir una estabilitat emocional. Per un altre costat, el regidor també destaca que hi haurà novament l’hora tranquil·la per permetre que les persones amb trastorn de l’espectre autista puguin visitar el parc. Aquestes hores tranquil·les seran entre les 15 i 16 hores el 29 de desembre i el 2 de gener, en què es disminuirà el soroll ambient.

Activitats i novetats

El recinte de més de 6.000 metres quadrats acollirà múltiples activitats com kàrting, cotxes slot, inflables, pintacares, jocs de fusta, tallers, escape room, entre altres. En la Zona Jove hi haurà entitats com Irasshai, que oferirà activitats relacionades amb la cultura japonesa, o l’Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus, que dinamitzarà espais per als amants de jocs de rol.

No obstant això, una de les novetats més interessants és el simulador que hi haurà a l‘estand de l’empresa municipal Reus Transport. Aquest permetrà viure l’experiència de conduir un autobús pels carrers de Reus. «Aquest Parc de Nadal és un referent més enllà de la ciutat, ja que l’any passat ens van visitar més de 22.000 persones que no tan sols eren de Reus, sinó del Baix Camp i comarques del voltant», apunta Martín.