Els mercats Central i del Carrilet acolliran fins al dissabte 21 de desembre un estand amb investigadors del Grup de Recerca en Genètica i Am- bient en Psiquiatria (GAP). Aquest grup està format per professionals i investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l’Hospital Universitari Institut Pere Mata. L’objectiu d’aquest estand és reclutar persones voluntàries per participar en dos estudis que s’estan duent a terme per investigar, per una banda, el trastorn bipolar i, per l’altra, els trastorns psicòtics.

L’única condició per poder participar és tenir entre 16 i 55 anys i amb cap diagnòstic psiquiàtric. Els interessats a participar poden dirigir-se a la parada que s’ubicarà al Mercat del Carrilet entre les 11 i les 13 hores d’avui i demà. Divendres i dissabte s’ubicarà al Mercat Central en el mateix horari, ampliant el divendres de 18 a 20 hores. Els interessats a participar també ho poden fer a través d’un formulari web de l’IISPV.

Els dos projectes

Aquests dos projectes s’han posat en marxa gràcies al finançament de la Fundació La Marató. Per un costat, el projecte anomenat l’Inscription és una iniciativa innovadora amb l’objectiu d’anticipar i predir el risc de patir trastorns psicòtics. A més, utilitza informació personalitzada provinent de la genètica, d’imatges cerebrals i de característiques de l’epiteli olfactiu, és a dir, les fosses nasals. Això permet elaborar una anàlisi completa i precisa de la vulnerabilitat d’una persona amb relació a aquest tipus de trastorns mentals.

Per un altre costat, el projecte Bipodex se centra a estudiar el trastorn bipolar, una malaltia psiquiàtrica greu que afecta els mecanismes que influeixen en l’estat d’ànim. Aquest fet suposa que l’individu pot oscil·lar des de l’eufòria patològica, anomenada mania, fins a la depressió, passant per fases sense cap mena de símptoma psiquiàtric. En aquesta darrera fase la persona pot fer vida normal. Es calcula que en l’actualitat unes 100.000 persones el pateixen a tot Catalunya.