La instal·lació de plaques solars cau a Reus perquè «hem cobert gran part de la necessitat»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus ha tramitat favorablement 734 expedients de peticions per gaudir de la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques des del 2021. Aquest any, s’ha aplicat el descompte a 243 nous titulars. La xifra és inferior als 311 del 2023, però quintuplica els 47 del 2022.

El regidor en cap de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, explica que es tracta d’un «comportament totalment lògic i coherent». La introducció de la mesura fiscal el 2021 va respondre a «la detecció de la necessitat d’impuls cap a la transició energètica i climàtica».

«Hem cobert gran part de la necessitat que tenia el municipi», explica l’edil, que afegeix que «la gent, quan s’ha posat plaques, no se’n torna a col·locar l’any següent». De fet, ja està previst que 128 nous rebuts es beneficiïn de la bonificació de l’impost l’any 2025 gràcies a instal·lacions fotovoltaiques.

Rubio afirma que la bonificació del 50% de l’IBI durant cinc anys ha significat «una empenta molt gran» i l’Ajuntament en fa «una valoració molt positiva». Els expedients tramitats des del 2021 representen una potència instal·lada de 8,71 megawatts (MW) i, de fet, segons l’Observatori de l’Autoconsum de Catalunya, Reus és la setena localitat amb més potència instal·lada en règim d’autoconsum.

«I anem a més», expressa Rubio. «És cert que el nombre d’expedients baixa, però la gent va fent el pas a poc a poc i no abandonem aquesta línia», apunta. La bonificació de l’IBI «la mantenim», però amb un topall anual de 400 euros. El regidor recorda que el consistori va ser «molt valent» perquè, en tractar-se d’un descompte del 50% de l’IBI, «al final són molts diners que deixa d’ingressar».

«I s’ha de ser realista: va ser una aposta que va fer l’Ajuntament de Reus, hem vist com la demanda i la necessitat han estat cobertes i, tot i això, mantenim les bonificacions que es van aplicar el seu dia, amb alguna limitació», tanca.

També agraeix que la resposta de la ciutadania hagi sigut «molt positiva» perquè permet «continuar lluitant contra la transició climàtica i energètica». «L’objectiu era ajudar i contribuir en la mesura del possible a la transició energètica i a col·laborar que la gent tingués un estalvi econòmic en la factura de la llum i altres rebuts», comenta.

Rubio subratlla que aquesta era «una de les línies de treball», però «tenim altres iniciatives». «A partir de gener o febrer veurem l’impuls d’autoconsums compartits», explica. «La campanya ens ha servit perquè la gent que té teulada pròpia es pugui posar plaques, però sabem que tenim un recorregut a explorar amb els blocs de pisos», remata.