Woody y Winnie visiten l'Hospital Sant Joan de Reus

Com ja és tradicional, els personatges de PortAventura World han visitat aquest dimarts l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i han portat regals per als infants ingressats a l'Àrea de Pediatria. Enguany ens han visitat Woody y Winnie acompanyats per voluntàries i voluntaris de la Fundació Port Aventura.

Així mateix, un any més la Fundació ha decorat, amb motius de Nadal, el pati interior del centre on donen les finestres de les habitacions de l’àrea de Pediatria per poder acostar encara més la màgia del Nadal als més petits.