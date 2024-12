Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus mantindrà la iniciativa dels patis oberts durant les vacances escolars de Nadal. D'aquesta manera, durant els dissabtes l’Escola Prat de la Riba, la d’Educació Especial Font del Lleó, l'Escola Rubió i Ors, l'Escola Joan Rebull, l'Escola Marià Fortuny i l'Escola Doctor Alberich i Casas estaran obertes durant dues hores.

Es tracta d’un servei de cura, per facilitar a les famílies el temps de conciliació familiar durant aquest període no lectiu de les vacances escolars de Nadal. Aquesta és una activitat universal, ja que inclou places i espais per persones amb necessitats educatives específiques, per a infants d'entre 3 i 16 anys.

Els seus horaris seran torns de 2 hores i, en el cas del pati obert de l’Escola d’Educació Especial Font del Lleó, l’horari serà per un torn de tot el matí. Estaran tots oberts els dies 21, 23, 24, 27, 28, 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. Els infants han d'anar acompanyats de l’adult que haurà de signar les autoritzacions corresponents. Cal recordar que hi ha una limitació de sessions a les quals un menor s’hi pot apuntar, que per tot el període seria d’un màxim de 20 hores, la meitat del temps del total del servei per aquestes vacances.

Les inscripcions ja estan obertes i es podran fer a la pàgina web https://tempsxcures.reus.cat/ i hi haurà 20 places per franja horària: de 9:30 h a 11:30 h o d’11:30 h a 13:30 h en el cas de les escoles ordinàries i de 9:30 h a 13:30 h en el cas d’educació especial. Si queden places vacants la inscripció es podrà fer presencialment a les escoles el mateix dia.

És el tercer any que s’ofereix aquest servei a centres escolars de primària durant les vacances de Nadal i en cas que les condicions meteorològiques no siguin les més adients les activitats es seguiran fent però es traslladen als espais interiors dels mateixos centres.

És una activitat de la Regidoria d’Educació i Ciutadania, concretament del Programa Temps X Cures (TXC) el qual entre altres garanteix serveis de cures fora del temps escolar i alliberar temps per a les famílies, especialment per les dones, a qui, majoritàriament, s’ha atribuït el treball de les cures.