La reunió entre l’Ajuntament de Reus i Prat de la Riba no aconsegueix cap acord

El passat dijous 12 de desembre membres de l’AFA de l’escola Prat de la Riba i el director del centre, David Roco, es van reunir amb l’Ajuntament de Reus per intentar donar una solució a les seves demandes en qüestió de seguretat i sostenibilitat que reivindiquen des de fa mesos, tot i que sense èxit.

En aquesta reunió, en un inici prevista només amb la cap de la regidoria d’Educació, Núria Bruno, també s’hi van afegir els regidors d’Educació, Pilar López, de Via Pública, Daniel Marcos, de Seguretat, Dolors Vázquez, i d’Urbanisme, Marina Berasategui.

En aquesta reunió, els representants del consistori van exposar les diferents mesures que haurien de garantir una millora en la seguretat, mobilitat i sostenibilitat en els entorns escolars com la redacció d’un nou Pla director d’entorns escolars o la intervenció al carrer Ample i Doctor Robert.

Des del centre qualifiquen de positives aquestes actuacions en el mitjà i llarg termini, però no els sembla prou. Per aquest motiu, a les demandes habituals de prohibir el trànsit rodat a l’avinguda Prat de la Riba durant les hores d’entrada i sortida del centre de manera immediata, de reduir el trànsit a passeig Sunyer i a realitzar un estudi de l’entorn de les escoles de la ciutat pel que fa a qualitat de l’aire i soroll, afegeixen d’altres.

Entre aquestes, hi ha la substitució de les finestres del centre per unes de més modernes per la millora en l’àmbit del soroll i l’eficiència energètica de l’escola. També apunten a la necessitat de col·locar pilones a l’avinguda President Companys per alliberar de parades la porta lateral de l’escola, col·locar reductors de velocitat i una pilona retràctil a l’avinguda Prat de la Riba i valorar la retirada dels aparcaments de zona blava del tercer carril de l’avinguda per tal de separar encara més el trànsit rodat de la vorera.

Per tant, tot i que des del centre valoren positivament haver tingut una reunió que esperen que obri un canal de diàleg amb la institució, mantindran les mobilitzacions al carrer cada divendres.