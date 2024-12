L'Ajuntament de Reus organitza un taller de torrons per dinamitzar el barri de Mas Pellicer

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nadal és una època per retrobar-nos i passar en família i amics. És l’excusa perfecta per tornar a veure a aquells que veus cada setmana o de forma més esporàdica al llarg de l’any. I una bona manera és aprenent a fer alguna cosa ben dolça i relacionada amb aquesta època festiva, els torrons.

Per aquest motiu, la regidoria de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus ha organitzat diverses activitats en els centres cívics i barris de la ciutat durant aquestes setmanes i, entre elles, activitats com la que es va dur a terme el passat 12 de desembre al local del barri Mas Pellicer. Amb l’objectiu de dinamitzar el barri, es va organitzar un taller per aprendre a fer torrons de la mà de Cristobal Tello, pastisser jubilat amb més de 40 anys d’experiència a l’obrador de la Confiteria Padreny.

Amb farina, ous, ametlla, sucre molt, llet i altres ingredients, el mestre va començar una classe magistral on el que imperava era el safareig i les ganes de passar una bona estona en un lloc càlid. No obstant això, els torrons no es fan amb un sol dia. Després de preparar la massa amb un treball laboriós, en què Tello va comptar amb l’ajuda d’un parell d’ajudants, es va deixar reposar la massa per, l’endemà, donar-li la forma rectangular del torró amb els motlles i cremar-ho.

«La valoració d’aquestes activitats i en general és molt positiva, perquè les entitats i associacions veïnals, que són el fil conductor de la ciutadania, fan un ús important d’aquests», afirma la regidora de l’àrea de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus, Maria del Mar Escoda. En aquest sentit, la regidora creu que el gran repte d’aquests espais és aconseguir arrossegar a la gent que no forma part de les associacions «a través de les entitats o activitats com els tastets de música al carrer o un taller per fer torrons».

A la vegada, Escoda defensa que espais com el local al costat de l’escola Rosa Sensat, on es va dur a terme l’activitat, han de servir perquè les persones grans tinguin un lloc on poder compartir experiències. «La salut mental és molt important per nosaltres. Aquests espais ens serveixen com un detector de la soledat, no tan sols per venir a passar l’estona. Detectem aquelles mancances que provoca la soledat no desitjada i, si és necessari, derivem el cas a la regidoria pertinent», explica Escoda.

Èxit dels centres cívics

Per un altre costat, la regidora de Relacions Ciutadanes assegura que els centres cívics són espais amb un gran ús a la ciutat, tal com ho demostra les aproximadament 140 entitats que hi fan activitats en elles. «D’aquesta manera, entre 15.000 i 20.000 persones acaben fent ús d’algun centre cívic a l’any, és una xifra important», reivindica. «Estem satisfets perquè estem plens, de vegades ens arriben propostes de gent que vol organitzar alguna cosa i li hem de dir que no perquè no tenim un forat», apunta la regidora.