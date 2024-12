El Parc de Nadal de Reus manté la Zona Jove i incorpora noves activitats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc de Nadal de Reus tornarà a obrir portes a les instal·lacions de FiraReus, al Tecnoparc, del 27 de desembre al 4 de gener. Davant la bona acollida de la passada edició, el parc consolida els canvis implantats, com la Zona Jove per a adolescents d’11 a 17 anys; l’ampliació i reubicació de la zona de ludoteca per als més petits o la renovació de les activitats i el canvi en la política de preus.

Una vintena d’entitats, empreses i organismes participen activament en aquesta 44a edició del Parc de Nadal que girarà entorn les emocions. Com a novetats enguany, l'estand d’Aigües de Reus comptarà amb la cúpula de la sostenibilitat, una mena de planetari on es projectaran continguts vinculats al cicle de l’aigua. Reus Transport també incorpora al seu estand un simulador virtual per conduir un autobús per dins de la ciutat.

També hi haurà les activitats clàssiques a la zona interior com els inflables, pintacares, jocs de fusta, el circuit viari combinades amb novetats com els slots i un nou circuit de gimcana esportiu.

Un any més, les persones amb trastorn de l'espectre autista o altres necessitats especials disposaran d’una hora tranquil·la els dies 29/12 i 2/01 de 15 a 16 h on podran experimentar durant una hora amb el mínim de soroll, música i il·luminació, i reduir així l'estrès que provoca el tràfec dels esdeveniments a diferents col·lectius.

Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, la Zona Jove torna aquest any al Parc de Nadal amb una oferta renovada i completa d'activitats d'oci adreçades específicament a adolescents d'entre 11 i 17 anys. Hi haurà activitats relacionades amb la cultura japonesa, incloent-hi manga, anime i els videojocs; jocs de rol i de taula; i tallers.

Les activitats a la zona exterior també incorporen novetats com els bumper cars, una mena de cotxes de xoc. També hi haurà una àmplia oferta d’aventura, karting i inflables per a ampliar activitats de lleure.

Les activitats i tallers tornen a omplir la majoria dels espais del recinte de FiraReus al Tecnoparc i es complementen amb actuacions, cercaviles i la zona d’atraccions exteriors. Tot plegat es tradueix en prop d’una seixantena de propostes diferents i més de quaranta actuacions a la zona del Teatret.

Entrades i horaris

Els preus incorporen una modificació respecte als anys anteriors per a reduir el cost per a les famílies. Només pagarà el públic de 2 a 17 anys i amb cada menor podran entrar 2 adults acompanyants de forma gratuïta. El preu de l'entrada serà de 4 euros.

Les entrades es podran adquirir online al portal inscripcions.reus.cat o presencialment, al propi parc. Els joves tindran un 25% de descompte en el preu d’entrada amb la Targeta Jove de Reus, que es pot fer gratuïtament al Casal de Joves. També s'aplicaran els descomptes habituals: famílies nombroses, famílies monoparentals, titulars de targeta acreditativa de persones amb discapacitat, titulars del Carnet Jove de la Generalitat i Titulars de la Targeta Daurada amb un import de 3 euros (IVA inclòs) i també per la compra de 10 o més entrades el preu establert és de 3 euros (IVA inclòs).

El Parc obrirà les portes el divendres 27 de desembre fins al dissabte 4 de gener, de 15:00h a 21:00 h, excepte el 31 de desembre que estarà tancat, i l’1 de gener amb l’horari de 16h a 21h.

Reus Transport posa a disposició dels usuaris del Parc de Nadal dues línies. A més de la L50, que ofereix habitualment la connexió cada hora, també s’hi podrà arribar amb la L81, que unirà la plaça de la Llibertat amb l’edifici Tecnoparc amb una freqüència de 30 minuts. El servei funcionarà de 14:30 a 21:45h, del 27 de desembre al 4 de gener.