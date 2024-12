Els patis de quatre escoles de Reus tindran més verd, més ombra i menys paviment abans del 2026

Recreació virtual de com s’espera que quedi el pati de l'escola Teresa Miquel.Ajuntament de Reus

Els patis de les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel seran naturalitzats i despavimentats abans que acabi el 2025. L’Ajuntament de Reus va presentar ahir els projectes executius de les intervencions que es duran a terme als quatre centres educatius perquè es converteixin en refugis climàtics.

L’actuació, que s’ha concretat per a cada cas, tindrà com a denominador comú la voluntat de tenir patis més naturals, més verds —es plantarà vegetació autòctona— i amb més ombra. «Farà que l’experiència, tant del lleure com lectiva, a les escoles sigui molt millor», va valorar la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui.

Així mateix, la intenció és que els patis puguin ser utilitzats pel veïnat fora de l’horari lectiu. L’edil calcula que les obres començaran abans de l’estiu. Hauran d’estar acabades, a tot estirar, el desembre del 2025, atès que forma part del paquet de mesures del RENATUReus. El pressupost global de la intervenció serà d’1,2 milions d’euros.

Tenint en compte que els últims passos del projecte coincidiran amb mesos lectius, Berasategui va afirmar que «la coordinació serà total i absoluta amb els centres» i que aquests han transmès «que s’adaptaran perquè estan convençuts que això acabarà en bon port i en termini». Una sola empresa executarà l’actuació als quatre centres i «alhora».

La regidora va destacar que «la qualitat de vida que tenen els infants a una ciutat determina la qualitat de vida que té tota la ciutadania». També va recordar que, amb la iniciativa, es continua la lluita contra el canvi climàtic i es busca sensibilitzar «sobre la necessitat de respectar el nostre medi ambient i reconèixer la biodiversitat amb què hem de conviure». A més, hi haurà espais de drenatge urbà per fer una gestió més eficient de l’aigua i s’intentarà atraure i fomentar la biodiversitat. La idea és poder replicar la metodologia en altres centres educatius en un futur.

Oasis i actuacions concretes

Jokin Santiago, de Leku Studio, l’empresa que ha redactat els projectes, va comentar que, a l’hora de dissenyar els patis, que s’han consensuat amb la comunitat educativa, es van trobar dues tipologies: els de les escoles General Prim i Pompeu Fabra eren «d’una condició més dura, estan més limitats i són principalment de formigó» i, en canvi, els de Teresa Miquel i Marià Fortuny «són més amplis, tenen més espai, però presenten la necessitat de renaturalitzar-se». Per aquest motiu, en els patis més extensos es planteja la idea de crear «oasis» i, en els més petits, «la lògica d’adequació del perímetre».