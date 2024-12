El comitè d’empresa de Reus Net signa el nou conveni laboral malgrat la divisió sindical

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Han estat mesos de negociacions, però, finalment, hi ha acord. El comitè d’empresa de Reus Net —la unió temporal (UTE) formada per Valoriza Servicios Medioambientales i Romero Polo— ha signat el nou conveni laboral, que entra en vigor amb efecte immediat i que estarà actiu fins al 31 de desembre del 2028. Malgrat la negativa manifestada per part de Comissions Obreres (CCOO), el vot favorable del sindicat majoritari, UGT, ha permès arribar a una entesa.

UGT va celebrar divendres una assemblea de treballadors del servei de recollida de residus i neteja viària de Reus per informar del preacord que es va assolir a mitjan novembre i que no va ser ratificat. Els afiliats van decidir donar llum verda al conveni, que va ser signat ahir. «Portarà la pau social, tan necessària després de l’any viscut», expressa el sindicat a través de les xarxes socials.

«Durant els darrers mesos, des d’UGT Serveis Públics no hem deixat de lluitar per assolir aquest acord, amb mobilitzacions i convocatòries de vaga, sempre pensant en el millor per als treballadors i els serveis públics que reben els reusencs», afegeix.

En línies generals, el conveni contempla increments salarials com els del funcionariat, però amb un topall del 2,5%, i una sèrie de millores encaminades a facilitar la conciliació familiar, com variacions de la distribució de la jornada. Tot i no tenir competències en la relació laboral entre empresa i treballadors, l’Ajuntament de Reus valora «positivament la signatura de l’acord entre ambdues parts i confia que el mateix redundarà en un bon servei als ciutadans de Reus».

Així mateix, el consistori afirma que ha estat «fins al darrer moment en contacte amb totes dues parts, ja que la neteja és un servei essencial i una prioritat de l’equip de govern, fruit de l’escolta activa». «De fet, l’autorització de reorganització del servei aprovada pel consistori ha estat un dels elements que ha facilitat l’acord amb els treballadors, donat que aquests demanaven facilitar la conciliació», subratllen fonts municipals.

La negativa de CCOO

La signatura del conveni no ha estat exempta de polèmica. CCOO no va ratificar l’acord «perquè és un conveni amb què només guanya l’empresa». «Entenem que es perjudica greument la plantilla», apunten fonts sindicals. La seva principal denúncia és «que es congela l’antiguitat, una mesura que només afavoreix l’empresa».

«La plantilla, en deu anys, serà molt més econòmica i bastant més precària», entenen des de CCOO. El sindicat tampoc està d’acord «a signar un conveni en què el primer any —el 2024— s’aplica un 0% d’increment salarial», que es veuria recompensat amb 800 euros, i afegeix que «ni tan sols es millora el servei».

CCOO també lamenta que «no s’ha fet cap assemblea general de treballadors». «UGT sap el que ha signat, que és un acord que el que fa és precaritzar la plantilla i dona com a guanyadora la UTE», assenyala, tot afegint que ha imperat un sistema basat «en la por» amb la idea que es podia judicialitzar la ratificació del conveni «quan no hi havia judicialització possible». «No entenem com l’Ajuntament ha permès la firma del conveni», tanquen les fonts.