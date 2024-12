Salut planteja crear una central d’esterilització compartida entre els hospitals de Reus i Tarragona

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de la Salut (CatSalut) pretén crear una central d’esterilització compartida entre diferents centres de la regió sanitària del Camp de Tarragona. L’espai donarà servei, en la primera fase, a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, on s’ubicarà, i a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Progressivament, s’hi podrien adscriure el Pius Hospital de Valls i els punts d’atenció primària i altres equipaments de l’Institut Català de la Salut i l’entitat de dret públic (EDP) Salut Sant Joan Reus-Baix Camp. L’objectiu principal serà proporcionar eines i metodologia per millorar els processos de planificació quirúrgica i de necessitats de material estèril.

Amb la introducció del sistema, els agents implicats en el projecte esperen «poder fer un canvi cultural» que permeti augmentar l’eficiència dels recursos tècnics, gestionar millor les necessitats d’instruments quirúrgics dels diferents hospitals que comparteixin la central i monitorar en temps real el comportament de certs indicadors.

Es considera que la implantació de la Central d’Esterilització Compartida és «una actuació prioritària i un gran repte, que comportarà canvis substancials a l’estructura de la regió sanitària i a la seva relació amb els hospitals».

L’esterilització és una activitat de màxima rellevància per a la prevenció i reducció de riscos microbiològics als centres sanitaris. En depèn de forma directa l’àrea quirúrgica i, en un grau o un altre, molts altres serveis. «La qualitat dels serveis prestats en un hospital es veu molt influenciada per l’existència d’un procés d’esterilització eficaç», es destaca des de l’EDP.

La nova proposta ha de permetre minimitzar l’espai que actualment destinen els centres a les seves centrals d’esterilització, així com a l’emmagatzematge de caixes i instruments quirúrgics, i facilitar la petició del material esterilitzat amb un sistema àgil de demanda i subministrament.

També es busca optimitzar els recursos, humans i materials, que es destinen a la neteja dels equips i es planteja crear un sistema informàtic que permeti el registre automatitzat de tots els moviments de les peces, per tal de garantir la seva traçabilitat. Així i tot, ha de garantir la disponibilitat de material i facilitar l’activitat quirúrgica.

Addicionalment, la creació d’una central implica que s’haurà d’incorporar la predicció de necessitats de material entre els diferents serveis al procés quirúrgic, que s’inicia amb l’entrada d’un pacient a la llista d’espera, i estandarditzar els procediments.

Per a una bona gestió, es proposa establir comitès de treball i seguiment amb la participació dels diversos organismes. Col·legis i sindicats preguntats per Diari Més expliquen que encara no han estat formalment informats de la iniciativa.

Ús racional dels recursos

Els centres de la regió sanitària del Camp de Tarragona es plantegen dos grans objectius: proveir els serveis sanitaris necessaris i de la millor qualitat i aconseguir-ho fent un ús racional dels recursos. Lligat a aquestes idees, s’impulsa la Central d’Esterilització, que vol aconseguir una millor gestió dels processos.

Precisament, al marc del pla estratègic del CatSalut figura l’ordenació de l’activitat segregada de les diferents centrals d’esterilització dels equipaments de la regió sanitària en un únic dispositiu, per tal de ser més competitius i eficients.

Ho farà «a partir de l’avaluació dels resultats i la qualitat dels serveis conjunts d’esterilització, una adequació del model de finançament del servei, la planificació proactiva de les necessitats de caixes d’instrumental, l’alineació de tots els serveis quirúrgics als objectius del sistema i el reforç en la gestió global del procés i dels professionals involucrats amb noves eines i metodologies».