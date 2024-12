Reus ultima els detalls per a una nova edició dels Retaules Vivents de Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edició d’enguany dels Retaules Vivents de Nadal es durà a terme novament al Parc de Sant Jordi de Reus. D’aquesta forma s’estén el recorregut dels espais del Nadal de Reus i després de visitar l’espai Reus un Nadal rodó i fins arribar a la zona d’atraccions firals infantils la ciutadania podrà gaudir dels Retaules Vivents de Nadal, que aquest any celebren la seva XXXVIa edició.

Com a principal novetat, per a aquest any s'ha ampliat la il·luminació i també s'ha fet alguna modificació en la col·locació dels retaules per tal d'adaptar-los encara millor al llarg del Parc de Sant Jordi.

En l'edició d'aquest 2024 es representaran 7 retaules: el de la Creació, l’Anunciació a Maria, l’Anunciació i la posada dels pastors, el Naixement, el Taller i el Palau d’Herodes.

Els dies de representació seran el 21, 22, 25 i 26 de desembre, cada dia a partir de les 19:30 hores.

Els Retaules Vivents són una representació d’escenes sobre el naixement de Jesús interpretades per més de 50 infants i adults. A Reus s’ha convertit en un esdeveniment popular i tradicional dels nadals a la ciutat, imprescindible per entendre aquesta festivitat nadalenca. Estan organitzats pel Patronat Foc Nou, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, entre d’altres.