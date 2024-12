Quatre escoles de Reus incorporaran pèrgoles amb vegetació per convertir-se en refugis climàtics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ja disposa dels projectes executius de les intervencions de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel. Els quatre projectes suposen la primera fase del Pla de Refugis Climàtics de Reus.

Les actuacions tenen com a objectiu adaptar els patis al context climàtic d’augment de temperatures generant zones d'estada confortables a partir de solucions basades en la natura. A més de millorar el confort dels patis per a usos escolars, aquests espais naturalitzats es plantegen també per ser espais accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar.

Els projectes s’han elaborat amb la participació de les comunitats educatives de les quatre escoles. Així, des de l’inici de l’any passat s’han organitzat trobades per posar en comú els objectius de les intervencions: fer els patis més confortables i adaptats al joc i alhora adequar-los per ser també espais d’aprenentatge, de manera que el procés de naturalització sigui una nova oportunitat educativa vinculada al coneixement de l’entorn. També s’ha demanat la implicació de l’alumnat.

Tots els projectes comparteixen els criteris d'intervenció: increment del verd, substitució de paviments durs i impermeables per paviments tous i drenants, integració d’elements d’aigua, generació d’espais d’ombra, i creació de punts d’estada confortables i ergonòmics, tot plegat des d’un plantejament pedagògic que combina la confortabilitat, la inclusivitat, la socialització i el joc amb l’aprenentatge en un entorn naturalitzat.

Així, es preveu la plantació de nombrosos arbres i arbustos, es construeixen umbracles i pèrgoles vegetals i se substitueix part del paviment dur per altres paviments permeables i semipermeables per afavorir la creació d'un sòl viu i estructurat, que permeti retenir l’aigua.

Els projectes s’emmarquen en el projecte de renaturalització i resiliència de la ciutat RENATUReus, finançat amb ajuts Next Generation. El contracte per a la redacció dels projectes bàsics i executius i direcció d’obres dels quatre refugis climàtics es va adjudicar a l'empresa Leku Studio SLP per un import de 76.525,24 euros (IVA inclòs)

L'Ajuntament iniciarà ara la tramitació per aprovar els projectes executius i, posteriorment licitarà el contracte per executar les obres dels quatre projectes. El pressupost global d'execució és d'1,2 milions d'euros.

Els projectes

A l'Escola General Prim es crearà un nou accés al pati amb l'enderrocament de part del mur de l'encreuament entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer del Doctor Ferran. També se substituiran els paviments de formigó per paviments tous com el sauló, la sorra, la fusta triturada o l'escorça de pi.

També es col·locaran parterres vegetats en tot el seu límit, fent que el pati quedi envoltat per una massa arbustiva i arbòria. També es realitzaran plantacions en el centre del pati i topografies de terra que afavoreixen els jocs espontanis i d'exploració. Les zones de joc es completaran amb elements d'equilibri, zones de sorrals i elements naturals com a roques o fustes.

A més s'instal·larà una pèrgola vegetada que acollirà una graderia en el seu interior, generant un espai de trobada confortable, i oferint una aula exterior a l'escola. També es construirà un banc corregut sota la pèrgola existent i una altre al costat de la pista esportiva. Finalment, es construirà una font que substituirà a l’existent.

A l'Escola Pompeu Fabra es generarà un límit vegetat en els extrems dels dos patis. Es mantindrà part del paviment de formigó perquè l'espai sigui compatible amb les classes d'educació física. Mentre que en d'altres zones el paviment de formigó retirat se substituirà per paviments tous.

Es plantaran nous exemplars d'arbres i es construirà una nova pèrgola amb una graderia en el seu interior. Finalment, es construirà una font d’aigua potable que substituirà la font existent.

Al pati sud, el que limita amb la Travessera d’en Sardà, l'actuació complementarà la construcció de la graderia. És el pati on juguen els nens i nenes més petits i la proposta els oferirà paviments drenants, ombra amb nova vegetació i zones de joc.

En tots dos patis les zones de joc es complementaran amb elements d'equilibri, zones de sorrals i elements naturals com a roques o fustes amb l’objectiu que aquests entorns naturalitzats ofereixen als infants experiències de joc i de descoberta.

A l'Escola Marià Fortuny s'actuarà tant al pati d'entrada com a l'esplanada posterior. La superfície de patis és molt extensa i s'actua en diverses zones.

En la zona d'entrada, l'actuació es basa a crear zones d'ombra mitjançant la plantació d'arbratge. Per a això es retirarà el formigó en tres zones concretes i, en el seu lloc, es construiran topografies fetes amb aportació de terres. Aquestes topografies acolliran arbres i elements naturals com ara pedres i troncs que afavoreixin el joc espontani.

A l'esplanada posterior l'actuació tindrà una major dimensió, ja que s'actuarà en dues zones de l'esplanada. D'una banda, al costat de la pista esportiva existent es farà una plantació d'arbres que ofereixin ombra i generin zones d'estar.

D'altra banda, l'actuació principal es col·locarà en l'espai resultant entre l'edifici i les oliveres existents. Les topografies, els parterres, els jocs, els bancs i els elements lúdics es col·locaran de manera concèntrica. Tots aquests components es disposaran sota una pèrgola vegetada, generant una gran zona de reunió a l'ombra.

Les zones de joc i d'estar es construiran amb materials naturals. Els paviments es realitzaran amb acabats tous i les zones de joc s'equiparan amb elements d'equilibri, sorrals i elements naturals com a roques o fustes. També es construirà una nova font d’aigua.

A l'Escola Teresa Miquel el pati té una gran superfície, per la qual cosa s'ha optat per concentrar l'actuació i evitar-ne la disgregació. La intervenció se centrarà en la zona central del pati, que ja té paviment drenant i es troba al costat de l'hort. L’hort no forma part de la intervenció, però se substituirà la tanca perquè està en mal estat. La nova tanca quedarà integrada en el disseny general del projecte.

La intervenció prendrà una posició central al pati. Les topografies, els parterres, els jocs, els bancs i els elements lúdics es col·locaran de manera concèntrica. Tots aquests components es disposaran sota una pèrgola vegetada, generant una gran zona de reunió a l'ombra.

Les zones de joc i d'estar es construiran amb materials naturals. Els paviments es realitzaran amb acabats tous com el sauló, la sorra, la fusta triturada o l'escorça de pi. Les zones de joc s'equiparan amb elements d'equilibri, sorrals i elements naturals com a roques o fustes. També es construirà una font d’aigua potable que substituirà l’existent.

També s'actuarà en la vorera de l'entrada principal de l'escola, al passeig de Misericòrdia. S’hi plantaran arbres i es dotarà a la zona de mobiliari d’estada.