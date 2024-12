Una vuitantena de tions es reuneixen a Reus per recaptar fons per la Marató de 3Cat

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tradicions de tota la vida, de vegades, poden ser un recurs més per donar el nostre granet de sorra i ser solidaris. Ahir es va celebrar la Marató de 3Cat, amb l’objectiu de recollir diners per ajudar en la recerca sanitària pel que fa a les malalties respiratòries i, un cop més, els tions van ser solidaris.

L’escola la Vitxeta va ser l’escenari de la XIII Trobada de Tions d’arreu de Catalunya, un esdeveniment que ja s’ha convertit en un clàssic del centre i que tots els fons que recapta es destinen a la Marató.

«La part més important és l’exposició de tions, en què participen una vuitantena de tions tant de famílies del centre com de fora», explica la membre de la comissió de festes de l’escola la Vitxeta, Mar Andreu. Els tions exposats participen en un concurs on els visitants, comprant la butlleta, poden votar al tió que més els agrada.

Els tres més votats van ser premiats amb un lot de productes de col·laboradors de l’escola. A més, també s’hi suma el servei de bar i la venda de xapes per a recollir diners.

«Hi ha alguns nens que els fa cosa deixar el tió, però quan veuen que no passa res els sembla genial i també participen dels tallers per fer el seu propi tió, fan cagar al tió de l’escola i gaudeixen d’un espectacle de màgia i un contacontes. D’aquesta manera passem una jornada en família», afirma Mar Andreu.

Entre els tions participants hi havia de tota mena, formes i mides. Alguns amb forma de llop, d’altres amb noms tan peculiars com ‘Anselmu’ o, fins i tot, fets amb elements que no corresponen al tradicional tronc. No obstant això, també hi havia dels tradicionals, fets amb un tronc de llenya, amb una cara riallera i una barretina per no passar fred en aquesta època de l’any.

Una jornada solidària que també va atraure l’atenció de membres de l’equip de govern. La mateixa alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va visitar el centre i va participar amb el seu vot. «Jo ja tinc el meu vot decidit, però el més important és participar en la causa», va afirmar Guaita.

Per un altre costat, també van visitar l’exposició altres regidors de govern com Noemí Llauradó, Josep Baiges, Montserrat Flores o Marina Berasategui.

Concretament, la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus va admetre que no era la primera vegada que assistia a la trobada de tions, ja que en edicions anteriors el tió de la seva família havia participat, però que enguany no havia pogut perquè estava lesionat.