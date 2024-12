La Cambra de Comerç de Reus potenciarà l’Oficina de Transició Energètica el 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç de Reus fa una valoració positiva de la seva activitat durant l’exercici 2024. Així ho va expressar el president de l’entitat, Mario Besora, durant l’esmorzar de Nadal celebrat el passat divendres 13 de desembre per la Cambra de Comerç.

Durant aquest esmorzar, també va parlar del futur i, el més destacat, l’anunci que l’Oficina Empresarial de Transició Ecològica (OETE) intensificarà la seva activitat en els següents dos mesos.

L’objectiu d’aquesta oficina és assessorar i acompanyar el teixit productiu en projectes relacionats amb la generació d’energia de fonts renovables, el seu emmagatzematge, la millora de l’eficiència energètica en els seus processos productius o instal·lacions i la implementació de la mobilitat elèctrica.

Per un altre costat, Besora va fer valdre els bons resultats de les activitats estrella de l’entitat com la fira Reus Viu el Vi o la Ganxet Pintxo. Aquests dos esdeveniments van tenir canvis importants enguany, amb una sola i més llarga Ganxet Pintxo a l’any i l’estrena de la nova ubicació al Parc Sant Jordi de la fira del vi.

A la vegada, Besora també ha destacat que l’entitat ha fet palès la seva presència arreu del territori, organitzant esdeveniments a les comarques del Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta. «Continuarem treballant per les cinc comarques del territori cameral i, per tant, la nostra intenció és continuar organitzant activitats i fires arreu de la nostra zona d’influència», va afirmar el president.

Per una altra banda, també va anunciar la creació del pla estratègic per l’aeroport, elaborat en la Taula de l’Aeroport de Reus. La voluntat és que l’aeroport torni a transportar càrrega durant els mesos d’hivern, època en què les rutes comercials queden aturades. Segons dades d’Aena, l’Aeroport de Reus no opera vols de càrrega des de l’any 2015, en què va registrar tan sols 10 quilograms.

Pel que fa al Departament Internacional, va destacar el viatge de prospecció a la fira Vinexpro Paris que va donar com a resultat la pròxima participació de la Cambra, acompanyada de 12 cellers del territori, en l’edició de 2025. A més, una altra fita d’enguany és la participació de la corporació en el projecte europeu Microidea, una iniciativa Erasmus Plus sobre les microcredencials en el sector turístic.

A més, la Cambra serà promotora d’un projecte europeu aquest 2025, l’Interreg Activate. L’objectiu del projecte és buscar la cooperació de diversos països i regions de la Unió Europea per afrontar reptes comuns i desenvolupar solucions compartides en l’àmbit de la sostenibilitat aplicada a les empreses.