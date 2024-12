La botiga dels petits regals que ningú més podrà tenir

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb quatre edicions a les espatlles, el Nadal Market de Casa Navàs està a un pas de ser gairebé tan tradicional com les parades de Pessebres de la plaça del Mercadal de Reus. Enguany, els paradistes artesans que omplen els baixos de la Casa Navàs obriran portes aquest mateix dilluns, i hi seran fins just abans de Nadal, el 21 de desembre.

«Aquest any estem contentes perquè hem augmentat encara més el nombre de signatures del Market», explica Fina Veciana. Ella, juntament amb Mar Bonet, és l’encarregada de fer la tria i selecció dels millors artistes del territori per oferir-los un taulell en un dels espais comercials més bonics de la ciutat.

El seu objectiu, detalla la Fina, és doble: «d’una banda, volem donar l’oportunitat a tots els artistes i artesans locals perquè puguin mostrar la seva obra, promocionar i gestionar-ne la venda, i entrar en contacte amb el comprador».

Com a contrapartida, explica Veciana, «el comprador es pot acostar a tot aquest univers artístic tant ple de talent i, a més, comprar regals de Nadal originals, fets per artistes i que, a més, són únics».

Arriben a aquesta quarta edició, apunta, «molt satisfetes perquè es confirma que el Navàs Market està funcionant molt bé, tant en la versió de Nadal com en la de Sant Jordi».

La també artista admet que, en una època en què els artistes i artesans venen, sobretot, per internet, accions com aquesta «permeten oferir el producte com s’ha fet tota la vida, trobant-se el venedor i el comprador».

La clau perquè una idea com aquesta funcioni, assenyala, és «portar producte molt variat i de preus molt diferents, perquè la gent pugui triar i remenar». Al final, conclou, «el Navàs Market no deixa de ser un mercat».

Entre les 25 parades d’enguany, detalla la promotora, hi ha fins a vuit marques noves, entre les quals l’escultor Joan Vila, l’Atelier Lafuente, dedicat a l’elaboració de vitralls, La Cotonera, especialitzada en patchwork i costura creativa, Mandalajaiotzen o Territori Holístic, que fusiona art i espiritualitat.

Amb ells hi seran molts dels artistes que, des de fa quatre edicions, han apostat pel mercadet de Nadal de Veciana i Bonet, de manera que s’hi podran trobar de nou expressions artístiques com joies, ceràmica, tèxtils, joguines, decoració en fusta o pintures. Tot, amb el segell artístic que només els artesans poden oferir.

El Navàs Market de Reus obrirà del 16 al 21 de desembre en horari de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.