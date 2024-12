Ramon Gomis de Barberà guanya el IV Premi de Narrativa Ciutat de Reus 'Diré el que em fuig'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres 13 de desembre s’han atorgat els premis literaris de la ciutat a la Sala Central de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. L’acte, coincidint amb la data de de la Nit literària de Santa Llúcia, s’ha concebut com un espectacle literari, pel qual s’ha creat una ambient ació especial i s’ha comptat amb artistes de primer nivell com el comunicador Fermí Fernàndez, el Cor Mestral, Anna Amigó i Anna Andreu.

Des del 2021, amb la creació del Premi de narrativa Ciutat de Reus Diré el que em fuig, els Premis Literaris per a joves escriptors i escriptores d’Òmnium Baix Camp, conformen conjuntament aquesta gala de premis literaris, que aquest any també ha incorporat el Premi de Poesia Martí Queixalós que organitza el Centre d’Amics de Reus i que arriben a la 22a edició.

El jurat dels XLIII Premis Literaris Baix Camp format per Tecla Martorell, Toni Orensanz, Rosa Pagès, Jordi Agràs, David Fernàndez i Carina Filella ha atorgat, el XLIII Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu a Joan Moragues Roca, amb l’obra Les figues de l’esperança; el XLIII Premi Gabriel Ferrater de poesia ha estat per Laura Masmiquel Mart, amb l’obra Creix el vers, i finalment, l’XI Premi Josep M. Gort i Sardà d'assaig breu l'ha guanyat Pau Bosch Mola, a La literatura d’imaginació o la pugna contra el jo.

D'altra banda, el jurat del 22è Premi de poesia Martí Queixalós, format per M. Dolors Vallverdú, Robert Miralles i Francesc Roig, ha concedit a Anna Maria Tricoulat i Coll, per La Mansió dels sentits, de Ciutadilla (Menorca), el premi d'enguany i l'ha recollit la seva filla.

L’últim premi que s’ha lliurat és el IV Premi de Narrativa Ciutat de Reus Diré el que em fuig en memòria de Gabriel Ferrater. El premi està dotat amb 6.000 €, l’edició del llibre valorada en 4.000 € i una peça única de ceràmica realitzada per l’artista Maria Pallejà. L'edició d'aquest 2024 ha estat concedida a l’obra Xavier Amorós, general de la Rovere i altres papers, de Ramon Gomis de Barberà. Es tracta d’una original aproximació biogràfica a la figura de Xavier Amorós, centrada en una faceta molt concreta de la seva vida que sempre va tenir present, que és el teatre.

El jurat també ha posat en valor que el text guanyador tracta d’un autor local però hi aporta una mirada capaç d’interessar un públic molt més ampli i facilitar-ne la projecció més de cara enfora.

Ramon Gomis és doctor en medicina i ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat a l’Hospital Clínic de Barcelona i a diverses universitats catalanes.

Va néixer a Reus, ciutat de la qual n’és fill il·lustre des de l’any 2003. Per altra banda és autor de diverses obres de teatre, per les quals ha obtingut diversos premis, de narrativa i també és el biògraf de la família del poeta Gabriel Ferrater, de fet fa ben poc que ha publicat el darrer llibre El jove Gabriel Ferrater, la llegenda, editat enguany per Empúries.