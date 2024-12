La ZBE s’implantarà a Reus progressivament i hi haurà moratòries fins al 2028

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) entrarà en vigor el 2025. No serà, però, un canvi d’un dia per l’altre. S’implantarà de forma progressiva i s’aplicaran moratòries perquè «no impacti fins més endavant». És probable que els empadronats a Reus tinguin temps fins al 2028 per adaptar-se a les noves restriccions al trànsit rodat. «No vol dir no poder circular per la ciutat, sinó que es marquen una sèrie de requisits», va subratllar ahir l’alcaldessa, Sandra Guaita.

Al ple del present mes, que tindrà lloc divendres 20 de desembre, s’aprovarà inicialment l’ordenança de la ZBE, que regularà la mobilitat. Després d’un període per presentar al·legacions, entrarà en vigor «des que sigui aprovada definitivament».

Guaita va avançar que, en principi, l’àrea d’accés limitat als cotxes estarà activa exclusivament de dilluns a divendres, en horari laboral, i els vehicles que no disposin del distintiu mediambiental necessari podran sol·licitar una autorització per entrar a la ciutat, amb un topall anual. El consistori calcula que, a hores d’ara, un 80% del parc automobilístic actual circularà lliurement per Reus tot i l’aplicació de la ZBE, de forma que només un 20% no compliria la normativa.

En aquest context, l’alcaldessa va llençar un missatge de «calma» perquè «es podrà circular». «A més, com a Ajuntament, el que ens pertoca és facilitar que els veïns que no puguin accedir en determinats horaris puguin deixar els vehicles en els aparcaments dissuasius —s’està treballant en un de nou a tocar del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia i es busca habilitar-ne més— i agafar la Ganxeta o l’autobús o anar caminant», va apuntar Guaita. També va afegir que les persones amb mobilitat reduïda tindran «capacitat d’accedir» i que l’entrada en vigor de la ZBE s’ha tractat junt amb l’Ajuntament de Tarragona, així com els grups municipals de l’oposició.

L’arribada del tramvia

En paral·lel, el consistori reusenc ha parlat amb els Departaments de la Presidència i de Territori de la Generalitat de Catalunya per demanar que la segona fase del desplegament del TramCamp, que connectarà amb les ciutats de Reus i Tarragona, «vagi força en paral·lel amb la primera, que no quedi despenjada», segons va assenyalar la batllessa.

Addicionalment, Guaita va comentar que el traçat del tramvia està «més o menys tancat» i que quedarà «acabar de definir les al·legacions». «Sí que es va aconseguir que hi hagi circulació interna amb el tramvia», va celebrar. La primera fase circularà per Cambrils, Salou i Vila-seca.