Teresa Pallarès ‘reapareix’ a l’escena pública durant la trobada de Nadal de Junts

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Reus va celebrar, ahir, la seva trobada de Nadal, que va reunir més d’un centenar de militants i simpatitzants. La sorpresa de la vetllada va ser la reaparició de la portaveu del grup municipal, Teresa Pallarès, que continua allunyada de l’activitat pública per motius de salut. A través d’un vídeo enregistrat, Pallarès va agrair el suport rebut els darrers mesos i va anunciar la intenció de recuperar «ben aviat» l’activitat pública.

La també senadora va explicar a finals del passat mes d’agost que reduiria les funcions de representació institucional per sotmetre’s a una intervenció mèdica i al tractament postoperatori.

L’acte va tenir lloc al Círcol i va combinar la reflexió política amb els agraïments per l’any viscut i els desitjos per les festes de Nadal. La portaveu adjunta del grup municipal, Mariluz Caballero, va aprofitar per fer balanç de la tasca de Junts per Reus com a cap de l’oposició i va considerar que la feina feta «demostra que som l’única alternativa al tripartit de PSC, ERC i Ara Reus, que governa la ciutat sense ambició i amb una desconnexió de les necessitats reals de la ciutat».

Per la seva banda, la presidenta local, Anna Tarragó, va subratllar la feina de l’executiva i del grup municipal «per enfortir i fer créixer el projecte polític a la ciutat i fer front als reptes de Reus».