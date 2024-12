L’autoconsum compartit del barri Gaudí prendrà forma el primer semestre del 2025

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament continua treballant en el sector energètic. Amb Reus Energia havent superat el primer any com a comercialitzadora, el tercer tinent d’alcaldessa i regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, va assenyalar ahir que el repte de futur «són els autoconsums compartits».

En aquesta línia, va explicar que la comunitat energètica del barri Gaudí «veurem que pren forma» el primer semestre del 2025. En paral·lel, es posarà aviat en marxa la comunitat del polígon Agro-Reus.

L’edil també va destacar que es mantindrà «l’impuls de seguir fent aquestes inversions per continuar incrementant el nombre de plaques i de quilowatts». «Com més energia de quilòmetre zero tenim, menys depenem de la xarxa i el marge que tenim com a societat municipal s’amplia», va expressar Rubio. Així mateix, el regidor va remarcar que ja està «posat l’ull» en els models d’emmagatzematge d’energia. De fet, per al 2025, es preveu la col·locació de bateries al Pavelló Olímpic, que es convertirà en la primera instal·lació d’emmagatzematge d’energia que fa l’Ajuntament. El consistori també té «un altre projecte en cartera que supera el MW»