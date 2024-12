Comencen les obres per recuperar la Bassa Nova com un espai lúdic vinculat a l’aigua

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El compte enrere per tornar a visitar la Bassa Nova de Reus ja ha començat. Amb el contracte formalitzat, la data d’inici de les obres es va fixar en el dimecres, així que el termini per executar el projecte ja computa. «Ben aviat, comencen les tasques de desbrossat», va assenyalar ahir el tercer tinent d’alcaldessa i regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio.

«És un projecte que fa anys que tenim en cartera», va recordar. El projecte de recuperació de la Bassa Nova, que es vertebrarà al voltant dels conceptes de l’aigua, l’ombra, la família i el joc, donarà continuïtat al realçament del passeig de la Boca de la Mina.

La Bassa Nova era un indret on la gent anava, en el passat, a passejar, berenar i menjar la Mona. Amb la intervenció, es convertirà en un indret de lleure, que actuarà també com a refugi climàtic i on caminants i ciclistes podran aturar-se per descansar o gaudir de l’estada. L’element central, la bassa, presentarà una làmina hídrica d’entre 10 i 15 centímetres per mantenir la imatge original, entendre el circuit de l’aigua, permetre als visitants refrescar-se i deixar que vaixells en miniatura naveguin, tot reduint el risc d’ofegament.