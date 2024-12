Reus es prepara per aplicar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions a partir del gener del 2025

Una de les entrades a la ciutat de Reus on hi ha un cartell de ZBE.ACN

L'Ajuntament de Reus ja es prepara per aplicar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir del gener del 2025. Segons ha confirmat l'alcaldessa Sandra Guaita, la previsió és aprovar inicialment la norma en el plenari del pròxim 20 de desembre. «Aquesta norma no vol dir que no es podrà circular per la ciutat, sinó que s'hauran de complir una sèrie de requisits», ha tranquil·litzat Guaita, qui ha subratllat que l'ordenança també comptarà amb diferents moratòries que s'aniran aplicant fins al 2028.

Durant les pròximes setmanes, el consistori donarà més detalls de com s'efectuarà la norma i en quines franges horàries. Actualment, però es calcula que un 20% dels vehicles que circulen per Reus no compleixen amb la normativa.

L'alcaldessa també ha volgut enviar un missatge de «calma» a la ciutadania i ha recordat que l'Ajuntament facilitarà als veïns que no puguin accedir a la ZBE que puguin deixar els seus vehicles en pàrquings dissuasius i es puguin moure per la ciutat en transport públic o caminant.

Aquest conjunt de restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles, que tenen per objectiu millorar la qualitat de l'aire i reduir les emissions contaminants per crear ciutats més saludables i sostenibles, afecten els municipis de més de 50.000 habitants. Entre aquests es troben els ajuntaments de Reus o el Tarragona, els quals han treballat de la mà en considerar que «era absurd» que les ordenances fossin diferents tenint en compte la mobilitat contínua que hi ha entre ambdues ciutats.

Pressupostos sense al·legacions

En una trobada amb periodistes, l'alcaldessa també ha celebrat que no s'hagin presentat al·legacions als pressupostos per al 2025, els quals van ser aprovats inicialment en el plenari de novembre. «És la primera vegada que passa des de fa quinze anys», ha afirmat Guaita, qui ha aplaudit que els comptes «hagin estat considerats, com a mínim, no al·legables». Una manca d'objeccions que fan que els pressupostos quedin aprovats definitivament, sense necessitat de tornar a passar per ple, i, per tant, el consistori pugui començar a treballar a partir de l'1 de gener.