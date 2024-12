El consistori de Reus convoca un concurs d’idees per fer un Gaudí Centre més immersiu

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus convoca un concurs d’idees per elaborar el projecte bàsic i executiu per a la reforma integral dels continguts del Gaudí Centre. Aquesta renovació, prevista en dues fases, disposa d’un pressupost de més de 3,7 milions d’euros.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, qualifica el Gaudí Centre com un «referent museístic i turístic de la ciutat» des de la seva obertura l’any 2007. «Continua sent un referent per a nosaltres, però creiem que li hem de donar un tomb, amb la voluntat de continuar sent referents en la divulgació de la figura d’Antoni Gaudí», argumenta la batllessa.

L’Ajuntament va obrir ahir la licitació del concurs amb un import total de 183.698,96 euros. La direcció de les obres de tot el projecte té un cost aproximat de 99.500 euros. Aquest projecte constarà de dues fases; la primera compta amb un cost de 605.000 euros que està contemplat en el pressupost d’inversions de l’exercici 2025.

La regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, apunta que aquest haurà de crear un espai immersiu a la tercera planta de l’edifici que haurà d’estar disponible l’any 2026, amb motiu de la celebració de l’Any Gaudí: «L’objectiu és disposar ja d’algun element innovador i immersiu de cara la celebració de l’Any Gaudí».

A continuació, el gruix més important econòmic és en la segona fase, amb 3.070.000 euros, que inclou la renovació de la museografia de la resta del centre. A més, la regidora proposa que una de les possibilitats seria que els candidats proposessin també la renovació de la façana de l’edifici. No obstant això, aquesta segona fase encara no està previst uns terminis d’execució.

Els interessats en participar tindran disponible fins al 13 de gener per presentar les propostes que seran valorades, en primer lloc, per un jurat format per set membres, quatre de l’Ajuntament i tres externs. Aquest jurat escollirà sis candidats que disposaran de vint dies per presentar el projecte bàsic i que, finalment, servirà per decidir el guanyador del concurs. Aleshores, disposarà de sis mesos per redactar el projecte definitiu. Per tant, la previsió és que entre l’agost o setembre de 2025 ja es disposi del projecte executiu.

Referent internacional

Per una altra banda, Guaita i Llauradó han valorat positivament les dades de visitants dels 17 anys de trajectòria del Gaudí Centre de Reus. Concretament, han visitat el centre gairebé un milió de persones fins ara, de les quals el 57% són turistes internacionals, sobretot francesos i russos. La resta són visitants nacionals, sobretot catalans que suposen el 22% del total i, especialment, barcelonins. Finalment, el 21% restant provenen de la resta d’Espanya, amb especial presència de valencians, madrilenys i vascs.