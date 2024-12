El comitè d'empresa del 112 de Reus alerta que les policies locals no estan integrades

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El comitè d'empresa del 112 de Reus ha alertat que les policies locals no estan integrades al 112 i han defensat que això sí que tindria un efecte pràctic en el servei. I és que ha considerat que la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional no tindrà efectes destacables i ho veu com un «paperot de la política institucional».

En concret, ha apuntat en un comunicat que això s'emmarca en la negociació d'ampliació de competències dels Mossos d'Esquadra en ports i aeroports i en la necessitat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «vendre primer que ha aconseguit alguna cosa» per a la policia espanyola. A més, ha recordat que els treballadors porten en vaga molts mesos.

El comitè d'empresa del 112 de Reus ha afirmat que si a ciutadans i polítics els preocupa realment la situació del 112 haurien de parar atenció primer al fet que les policies locals no estan integrades al sistema i, per tant, no reben els avisos automàticament. Això fa que hagin de trucar des del 112 cada cop que és necessari, «alentint així els temps de gestió».

D'altra banda, ha recordat que els treballadors del 112 de Reus porten un any i quatre mesos en vaga i els de la Zona Franca gairebé un any per les «condicions precàries» que tenen i el fet d'estar subjectes a un conveni de telemàrqueting. Ha alertat que aquesta situació afecta a la qualitat del servei i a la ciutadania, amb més temps d'espera, trucades perdudes i l'atenció d'uns treballadors «esgotats».

El comitè d'empesa ha tornat a defensar la gestió pública del 112 i ha recordat que el PSC portava al seu programa electoral la internalització del 112. «Ara els toca complir», ha reivindicat.