La Brigada d’Intervenció Ràpida de Reus ja està operativa per a resoldre incidents urgents

L’Ajuntament de Reus ja ha posat en marxa la nova Brigada d’Intervenció Ràpida (BIR) amb l’objectiu de donar una resposta més àgil davant d’incidències a la via pública que necessiten una intervenció immediata. Aquesta comptarà amb 18 persones amb diferents formacions com fusteria, serralleria o pintura.

«Fruit de l’escolta activa ens hem vist amb la necessitat de dotar a les brigades de més personal per fer actuacions en via pública que requereixen una actuació urgent i que la població ens alerta per diferents canals», argumenta l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que qualifica la brigada municipal com «un dels puntals del nostre municipi». L’any 2023 la Brigada Municipal va dur a terme 8.500 actuacions, que suposa una mitjana de 23 actuacions diàries. «Allí on es fa qualsevol cosa a casa nostra, hi està la brigada municipal», expressa la batllessa.

A la vegada, el regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, afirma que les brigades tenen un paper transversal: «El seu vessant més conegut és les obres a la via pública, però és tan sols una petita tasca. Fan manteniment de les zones verdes, sortidors, àrees de jocs infantils i equipaments municipals, donen suport als muntatges i desmuntatges a tots aquells esdeveniments socials i culturals a la ciutat, entre altres funcions».

Pel que fa a la BIR, el regidor detalla que s’encarregarà de tasques com «reparació de mobiliari, clots a l’asfalt o voreres, entre altres». Per a poder crear aquesta Brigada d’Intervenció Ràpida, l’alcaldessa explica que el primer pas era el de «dotar de més múscul» a la brigada. D’aquesta manera, s’ha pogut organitzar aquesta nova secció i mantenir les diverses tasques de les quals s’ocupa la brigada. Per a fer-ho el consistori ha treballat amb tres eixos.

En primer lloc, s’ha incrementat l’equipament i personal contractant a 25 nous treballadors, un augment del 42% de la plantilla. En segon lloc, s’ha dotat a la brigada de més recursos econòmics amb una partida pressupostària de la regidoria de Via Pública que creix en un 6,19% pel 2025. I, en últim lloc, s’ha obert la licitació per a la compra de 14 nous vehicles de diverses tipologies per un valor aproximat de 350.000 euros.

Específicament, són cinc furgonetes de dues places, dues furgonetes de cinc places, dos camions de dimensions reduïdes i una motocicleta elèctrica que estaran a disposició tant de la Brigada Municipal com la d’Intervenció Ràpida. «El manteniment de la via pública és una prioritat per aquest govern municipal i la BIR suposarà un pas de gegant en aquest sentit», reivindica Marcos. Perquè els ciutadans puguin reclamar l’actuació de la BIR en qualsevol cas ho hauran de fer a través dels canals de comunicació oficials de l’Ajuntament de Reus com el telèfon, la pàgina web, Guàrdia Urbana o xarxes.