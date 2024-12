Acusacions de portes giratòries al Consell Comarcal del Baix Camp

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Baix Camp continua envoltat de polèmiques. El ple ordinari celebrat ahir al vespre va estar marcat per diversos punts, entre ells, l’aprovació de la massa salarial del personal del Consell Comarcal. Membres de la plantilla van estar presents a la sala per continuar reclamant millores laborals per evitar sobrecàrrega de feina i incrementar els salaris, canvis que es preveuen ratificar en el ple extraordinari de la setmana vinent.

«Això és un desgavell», va criticar David Chatelain, conseller del PP, ironitzant amb què era una «aprovació per fascicles». Per un altre costat, el conseller d’Ara, Daniel Rubio, va justificar el seu vot en contra amb el fet que no hi havia un acord: «Abans d’entrar al ple he fet una consulta i m’han dit que hi ha converses i algunes línies avançades, però cap acord tancat». Finalment, el punt va quedar aprovat amb els vots a favor d’ERC, Junts i PSC, davant els vots en contra de PP, Vox, NMC i Ara i de la CUP.

Treballadors de l’ens van ser presents durant el ple celebrat ahir.Tjerk van der Meulen

Per una altra banda, l’altra polèmica va ser el nomenament de Lluís Escoda (ERC), actual alcalde de Botarell, com a nou gerent de l’ens supramunicipal. Aquest fet arriba després de la renúncia de Francesc Xavier Làzaro, que ha accedit a treballar com a delegat de Serveis de l’Ajuntament de Reus.

L’oposició es va mostrar en contra al·legant que no s’havia escollit a Escoda, que haurà d’abandonar el seu càrrec com a batlle, a través d’un procés de selecció. «Hem perdut un gran conseller comarcal, però no sabem si guanyem un bon gerent», va comentar Rubio, que considera que hauria estat millor si s’hagués fet un procés de selecció que esvaís els dubtes sobre un presumpte cas de «portes giratòries».

«No estem d’acord amb l’elecció perquè estem a favor de gerències professionals», va argumentar el conseller de NMC, Oliver Klein, que reclama que el nou gerent tingui un perfil «tècnic i jurídic». «El com es fan les coses, de vegades, és tan important com el què», va afirmar la consellera de la CUP, Mònica Pàmies, que va denunciar que s’havia escollit «a dit». «La gerència no hauria de ser un apèndix més de la part política, sinó més aviat un contrapès tècnic garant de la legalitat, neutralitat i transparència», va valorar Chatelain. Finalment, el nomenament va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, Junts i PSC i tota la resta en contra.