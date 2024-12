Reus posa en marxa la nova Brigada d'Intervenció Ràpida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, ha posat en marxa aquest dimart la nova Brigada d'Intervenció Ràpida, l'equip específic de les Brigades Municipals creat per respondre de manera immediata a situacions i incidències de la via pública.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha afirmat que «la ciutadania ens demana tenir la ciutat en condicions, i des del Govern de Reus hi donem resposta amb més recursos humans, econòmics i materials, i una aposta decidida per la millora de la via pública».

Al seu torn, el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha afegit que «invertim en les Brigades Municipals amb més personal, més pressupost, més mitjans i millor organització, millorar el temps de resposta a les incidències de la via pública i tenir el manteniment de la ciutat en els nivells de qualitat que ens demanda la ciutadania».

La creació de la Brigada d'Intervenció Ràpida s’addiu al compromís del Govern de Reus adquirit amb el Pla d’Acció Municipals 2023-2027 de garantir una resposta ràpida i eficient als problemes de la via pública.

En aquest sentit, la Brigada d'Intervenció Ràpida estarà integrada per un equip de 18 persones (8 peons, 4 oficials paletes, 2 oficials pintors, 1 oficial fuster, 1 oficial serraller i 2 oficials de jardineria); i, alhora, és possible gràcies a l'ampliació de la plantilla de les Brigades Municipals amb un total de 25 nous operaris feta en els darrers mesos.

El nou equip treballa exclusivament en qüestions que afecten a l'espai públic i se centrarà en donar resposta a les queixes i suggeriments per incidències a la via pública que la ciutadania registra a través del web de l'Ajuntament o que el Govern de Reus recull en els diferents processos d'escolta activa a la ciutadania.

L'objectiu de la brigada és escurçar el temps de resposta entre el registre de la queixa i la resolució; i minimitzar així l'impacte de les incidències i, en conseqüència, reduir les molèsties que provoquen a la ciutadania.

L'equip de la Brigada d'Intervenció Ràpida portarà un vestuari específic per tal de poder ser fàcilment reconegut per la ciutadania. Treballarà en la resolució d'incidència a la via pública com la reparació del mobiliari urbà, manteniment puntual de la jardineria, clots a l'asfalt, voreres, etc... També estan fent tasques de millora de la via pública per posar-la al dia.

Les Brigades Municipals van realitzar un total de 8.403 actuacions l’any 2023, el que representa una mitjana de 23 actuacions al dia.

Nous vehicles

L'Ajuntament de Reus ha publicat a perfil del contractant la licitació del contracte per a la compra de diversos vehicles per renovar la flota de les Brigades Municipals. El contracte preveu l'adquisició de 14 vehicles: 5 furgonetes de dues places, 2 furgonetes de 5 places, 6 camions de reduïdes dimensions, i 1 motocicleta elèctrica.

Els nous vehicles aniran destinats tant a la nova Brigada d'Intervenció Ràpida com al conjunt d'unitats de les Brigades Municipals. El pressupost de licitació és de 350.000 euros.