Reus millorarà l’accessibilitat de l’entorn de l’estació de tren i la plaça del Nen de les Oques

Publicat per Sergi Peralta Moreno

El full de ruta de l’equip de govern de Reus, el Pla d’Acció Municipal, subratllava la intencionalitat de «promoure l’accessibilitat i el disseny universal per tal de garantir una vida digna i autònoma i assegurar l’accés de les persones amb discapacitat».

En aquests moments, l’Ajuntament ja disposa del contingut de les fases 2 i 3 per continuar el desplegament del projecte Reus Ciutat Inclusiva, que pretén millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat o visió reduïdes. Aquest paquet se centrarà en l’entorn de l’estació de tren i la seva connexió amb la plaça del Nen de les Oques. Així mateix, hi haurà actuacions a les places de la Llibertat i de la Patacada per consolidar i renovar els itineraris ja accessibles.

Les accions previstes inclouen la col·locació de paviments de rajoles guia —tant podotàctil, amb forma de botons, com direccional, amb ratlles—, l’arranjament de l’estat de les voreres i l’establiment de guals als passos de vianants —s’ha detectat que, en el cas dels de la plaça de l’Estació, no compleixen l’amplada mínima requerida d’1,8 metres—, així com la instal·lació de semàfors amb senyalització acústica.

El director de l’ONCE a Reus, Fran Sánchez, celebra l’expansió del projecte i destaca que les actuacions destinades a millorar l’accessibilitat, com que les voreres siguin «de nivell zero», no només afavoreixen el benestar de les persones amb problemes visuals, «sinó també les que van amb cadira de rodes, la gent gran o les famílies amb cotxets».

«Són una millora per a la ciutadania en general», expressa. Sánchez recorda que ja havien reclamat que s’actués a la zona de l’estació de tren i apunta que s’hauria de continuar per «punts neuràlgics» com els accessos a centres sanitaris, com un CAP o l’hospital, o edificis públics, com l’Ajuntament o els museus. A més, recorda la necessitat d’estendre la senyalització acústica dels semàfors.

Per la seva banda, el president de l’associació Diversitat Funcional Reus, Julián Fuentes, considera que l’entorn de l’estació de tren és, avui dia, «una de les pitjors zones de Reus», atès que «tots els passos de vianants estan fets un desastre».

Així i tot, apunta que seria necessari actuar amb urgència a l’enllaç entre el carrer de Jesús i el carrer del Vent, «un dels pitjors», un indret «per on passen diàriament moltes persones amb cotxets de bebè, caminadors, crosses i cadires de rodes». «Reus té molta feina a fer, però, en comparació amb altres ciutats, està molt bé, a anys llum, i comptem amb la predisposició i la sensibilitat, sempre, de l’Ajuntament», conclou Sánchez.

Addicionalment, el director de l’ONCE a la capital del Baix Camp afirma que s’han reunit amb responsables del Gaudí Centre per debatre com millorar les instal·lacions i fer-les més accessibles, no només amb relació a aspectes arquitectònics, sinó també per formar els guies en l’atenció a persones amb capacitats diverses i aconseguir que tingui espais interactius i tàctils.

El consistori preveu destinar dues bosses de 150.000 euros per efectuar actuacions de Reus Ciutat Inclusiva per al 2024 i el 2025. Els terminis d’execució de les obres seran de 16 i 12 setmanes. Encara que aquests lots concentrin deu intervencions, el programa sencer en contempla 48. La primera fase, que es concentrava a l’avinguda Prat de la Riba i el camí de Riudoms, ja es va executar.