firaReus Events tanca un any rècord en que ha acollit 200 esdeveniments

Aquest any les instal·lacions de firaReus Events han estat escenari de 200 esdeveniments. Una dada que supera la darrera xifra rècord de 190 actes, registrada el 2019, just abans de la pandèmia per la COVID-19. Entre les activitats a destacar, enguany s’han celebrat vuit fires i quatre congressos, un d’ells d’àmbit europeu.

Així mateix, l’ocupació dels espais de firaReus Events (dada que inclou els dies de muntatge i desmuntatge) ha estat de 227 dies, tenint en compte que, en diverses ocasions, s’hi ha celebrat més d’un acte de forma simultània.

L’activitat de firaReus Events ha estat vinculada especialment als sectors estratègics de la ciutat i el territori, en línia amb els nous serveis que s’impulsen des de REDESSA. En aquest àmbit, destaca el sector tecnològic, amb actes com els Premis TIC Catalunya Sud; la Jornada Woman in Tech; el Speed Dating FP, o Reus Start-ups Summit, entre d’altres.

El sector agroalimentari ha estat un altre dels motors de l’activitat de firaReus Events, amb nou jornades organitzades des del Hub Foodtech & Nutrition, i les fires del Grup Romero o de Turismarket.

Finalment, dins dels sectors tradicionals de l’activitat de firaReus Events també hi trobem l’automoció, amb tres fires (Saló de la Moto, Expofira km0 i exproReus) i dos esdeveniments vinculats al món del motor, com són la Ruta Eutyches i el Rally Costa Daurada Legend.

En paral·lel, firaReus Events ha afavorit l’activitat relacionada amb línies de treball amb gran potencial i possibilitats de retorn per la ciutat com són la innovació i el talent, i la ciència i el coneixement. En l’àmbit de la innovació i talent, les instal·lacions firals han acollit, entre d’altres, el bootcamp de la Incubadora TIC i Foodtech de REDESSA, les jornades de treball sobre la Compra Pública Innovadora, el naixement del Reus Living Lab, i la jornada Tech Talent.

Pel que fa a l’àmbit de ciència i coneixement, destaca la celebració de les jornades de la Dona i la Nena a la Ciència o la Nit de la Recerca, a més de ser la seu del lliurament de les orles de set estudis universitaris.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha posat en relleu que «els dos sectors econòmics amb més pes a la ciutat, agroalimentari i TIC, han comportat un total de 23 actes organitzats».

Actes interns

Dins de l’objectiu de firaReus Events i REDESSA d’impulsar l’activitat econòmica a la ciutat, cal destacar que 85 dels 200 actes organitzats aquest any han estat actes interns, és a dir, organitzats i promoguts per firaReus Events i REDESSA.

Entre els esdeveniments que s’inclouen en aquest apartat hi ha tres fires pròpies: el Saló de la Moto, exproReus i Yes! La ciutat dels casaments. També cal destacar els summits dedicats a temes amb pes específic a la ciutat i al territori i que connecten empreses, institucions i administració. Enguany se n’han programat dos: el Reus Start-ups Summit, i Reus Logistics Summit.

Actes externs

Pel que fa als actes promoguts per organitzadors externs, firaReus Events ha estat la seu de 115 esdeveniments. Aquí destaca la celebració de quatre congressos, un d’ells d’àmbit europeu, que han sumat més d’11.000 assistents: el Curs de Pediatria Pràctica; dos congressos de caire confessional (Congrés Testimonis de Jehovà Catalunya i el Congrés Església Evangèlica); i, finalment, el Congrés Europeu de Bonsai i Suiseki.

A més d’impulsar les fires pròpies, firaReus Events promou la captació de fires externes, vinculades també als seus eixos estratègics. Així, durant el 2024 les instal·lacions firals han acollit les ja esmentades Turismarket (alimentació i turisme); la fira del Grup Romero (alimentació); i l’expofira KM0 (vehicle d’ocasió). A més, també han estat la seu de la fira Camins d’FP i, per acabar l’any, el Parc Infantil de Nadal, organitzat per RELLSA.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha explicat que «bona part d’aquest èxit es deu al grau de fidelització que té firaReus Events i que se situa al 70%».

Perspectives 2025

De cara a l’any vinent, firaReus Events continuarà apostant pels sectors estratègics, i potenciarà els eixos de ciència i coneixement, i d’innovació i talent, amb voluntat de consolidar aquesta xifra d’activitat rècord.

En el calendari d’actes de 2025, ja hi ha confirmats tres congressos del sector sanitari (radiologia pediàtrica, cirurgia de l’obesitat i pediatria pràctica), tres fires del sector agroalimentari i turístic (Turismarket, nova fira Àpat i el showroom de l’empresa Diene) i una fira externa del sector automoció, promoguda per l’empresa de recanvis Ad Freco.