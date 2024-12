El crematori de Mémora a Reus incorpora un servei audiovisual per a les incineracions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El crematori de Mémora a Reus, situat en el mateix espai del tanatori a l’àrea del Tecnoparc, ha incorporat un nou servei anomenat «el darrer comiat», dissenyat per acompanyar les famílies en les incineracions dels seus éssers estimats. Mitjançant una projecció audiovisual en què destaquen imatges evocadores de la natura, així com un so emotiu que acompanya l’escena, les famílies poden donar un últim comiat als difunts d’una manera més acollidora i personal.

Amb la seva habitual vocació d’excel·lència en el servei i l’acompanyament a les famílies, Mémora continua apostant una vegada més per la personalització en els funerals incorporant aquest innovador servei per a les famílies que opten per la incineració. La peça audiovisual d’«el darrer comiat» envolta el fèretre en el seu últim recorregut amb imatges i sons que transmeten pau i serenitat. Aquest servei també es troba en altres crematoris de la companyia, per exemple, a Girona, Getafe, Alcorcón, Zarautz, Guadalajara, i recentment a Manresa.

«Des de Mémora creiem que és fonamental oferir acompanyament en tot el procés des que mor un ésser estimat fins a totes les fases del dol per les que transita el seu entorn més proper. En aquest sentit, tal i com recomanen els psicòlegs, creiem que els acomiadaments són essencials per emprendre aquest recorregut cap a un dol saludable i, per això, comptar amb serveis com 'el darrer comiat' permeten oferir cerimònies úniques, acollidores i properes, ajudant a alleugerir la càrrega emocional en el moment de l’últim adéu», destaca Javier Rios, gerent de Mémora a Tarragona.

Recentment, el Crematori Mémora Reus, el primer forn crematori de Mémora a la província de Tarragona, celebrava el seu primer any de funcionament. Es tracta de les primeres instal·lacions del grup funerari a la província que permeten realitzar tot el servei funerari al mateix espai: vetlla, cerimònia i incineració. A més, l’equipament destaca per la seva aposta per la sostenibilitat amb un sistema de filtració de 0 emissions que permet reduir l’impacte de la seva activitat en el medi ambient.