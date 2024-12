La Comunalitat Reus Sud treballa en la creació d’un menjador i obrador comunitari a la ciutat

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comunalitat Reus Sud treballa actualment en la creació d’un equipament agroalimentari col·lectiu. Aquest disposaria de cuina comunitària, un menjador social i obradors compartits.

«És cert que una tercera part del menjar que es produeix es llença, però en els últims anys també hem detectat que cal satisfer certes necessitats que no estan resoltes com aprofitar els excedents del camp, fer més accessible l’alimentació a la gent dels barris i oferir un espai de formació de cuina d’aprofitament», explica Paula Llaurador, membre de la Comunalitat Reus Sud i del col·lectiu Eixarcolant.

No obstant això, Llaurador reconeix que el projecte encara està en «una fase molt embrionària» perquè encara no disposen d’un espai que actualment estan buscant. «Quan tinguem l’espai serà qüestió de posar-nos les piles, perquè estem pendents dels ajuts del Pla Estratègic d’Alimentació de Catalunya que sortiran en poc temps i que tenen una línia concreta per creació d’obradors compartits», afegeix.

«Vivim en un món amb una lògica capitalista que ha fet que ens anem individualitzant. Però quan recuperem aquesta idea de comunitat veiem que podem resoldre necessitats d’una manera molt més eficient i enriquidora», assegura Paula Llaurador.

A més, també fa valdre com a positiu el contacte amb els productors del territori: «Com a agent transformador si no saps en quin moment existeixen aquests excedents, que és el menjar del camp que no s’aprofita, és més difícil que el projecte funcioni».

A la vegada, també argumenta que la tragèdia dels aiguats a València «ha demostrat que aquest sistema comunitari i de suport mutu és una forma d’organització vàlida» que ha enfortit als valencians i «els ha fet capaços d’afrontar una situació molt complicada».

Taula rodona

Per aquest motiu, la Comunalitat va dur a terme una taula rodona per poder donar a conèixer aquest projecte el passat 19 de novembre al vespre al Centre Cívic Mas Abelló. En aquesta van participar representants de menjadors socials d’altres municipis que van compartir la seva experiència personal.

Entre ells hi havia Marc Folch, membre de la Cuina Comunitària de Sant Antoni, qui va assegurar que «la cuina és només una excusa». «El nostre objectiu no recau tant en l’acció de cuinar, com en aquelles particularitats relacionades amb cuinar o menjar, que és establir relacions», va exposar Folch. «No per això oblidem que estem en una cuina i la importància dels aliments, però el component social és vital», va reivindicar.