El Regne Unit i Irlanda, els mercats més importants de l’Aeroport de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Aeroport de Reus ja ha tancat temporada i espera l’arribada de la primavera per rebre els primers turistes. 26 rutes han connectat, aquest 2024, el Baix Camp amb vuit països diferents, de la mà de nou companyies aèries. Amb 1.176.100 passatgers —faltarà sumar els dels tres primers dies de novembre—, es va registrar un increment del 13,1% en comparativa amb l’any anterior.

La mitjana dels aeroports d’Aena ha estat d’un 9,4%. Com és habitual, les quatre connexions favorites són inamovibles: Dublín, Manchester, Londres-Stansted i Birmingham. Cada opció del podi supera els 100.000 viatgers.

Belfast salta a la cinquena posició amb un 54,3% més d’usuaris que l’exercici anterior (de poc més de 40.000 a 62.000) i, entre les deu destinacions preferides, encara apareixen Glasgow, Cork i Shannon. Els països anglòfons —Regne Unit i Irlanda— copen un 84,8% del mercat de l’aeroport.

La dominant presència en la classificació no només s’explica per l’encant de les ciutats d’enllaç —a l’Aeroport de Barcelona, el mercat britànic és el tercer en importància, només per darrere de l’espanyol i l’italià—, sinó que un 69% de les destinacions ofertes el 2024 es trobaven a l’àmbit geogràfic d’Anglaterra, Gal·les, Escòcia, Irlanda del Nord i Irlanda. Jet2 és una de les aerolínies que ha tingut més moviment anant cap a les illes.

Operant deu rutes i oferint més de 155.000 seients des del Regne Unit cap a Reus, la companyia ha crescut un 15% respecte del 2023. «Estem molt satisfets amb la temporada a Reus, hem sigut la segona aerolínia per mida», destaca a Diari Més.

Jet2 avança que, el 2025, s’afegiran noves connexions amb Liverpool i Londres-Luton, per arribar a les 192.000 places. Així mateix, ja prepara la logística per poder portar passatgers des de Bournemouth cap a la Costa Daurada a partir de juliol del 2026.

Entre els deu enllaços més utilitzats, també es troben Brussel·les-Charleroi, en setena posició i un creixement del 33,4%, i Eindhoven, en novena, i amb un 6,7% més d’usuaris, superant els 54.000.

A continuació, continuaria el domini anglòfon amb Leeds-Bradford, East Midlands, Newcastle, Liverpool, Bristol i Londres-Gatwick, fins que Weeze (Alemanya) i París-Orly trencarien l’hegemonia.

De fet, després de l’espai de mercat que ocupen el Regne Unit i Irlanda, continuarien en percentatge Bèlgica (5,7%), Països Baixos (4,6%), Alemanya (1,8%), França (1,7%), Espanya (0,8%) i la República Txeca (0,4%).

Valoracions al territori

Amb els números a les mans, el territori està satisfet amb el rendiment de l’aeròdrom i apel·la a la necessitat de continuar treballant per no estancar-se.

«Aquestes xifres demostren que l’estratègia de la Taula de l’Aeroport està donant fruits, sobretot pels esforços que es fan per a estendre al màxim la temporada i per incrementar el nombre de places oferides, a través de l’arribada de noves rutes i de la consolidació d’aerolínies que aposten any rere any per l’Aeroport de Reus, com un punt clau per a l’entrada i sortida a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre», valora la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.

Des de la Cambra de Comerç de Reus, es qualifica la temporada de «molt bona» i se certifica «que hi ha prou capacitat per continuar creixent». La corporació destaca, també, que «el mercat que ja tenim està consolidat».

Irlanda i el Regne Unit són els mercats principals, «però Vueling ha consolidat l’operativa amb París; Ryanair, amb Alemanya (Weeze); han millorat les estadístiques de Bèlgica, Països Baixos i la ruta nacional amb Palma de Mallorca».

Així i tot, la institució presidida per Mario Basora apunta que, enguany, hi ha hagut «més oferta de seients, amb avions més grans, però el factor ocupació ha caigut una mica, molt poquet». «Han augmentat les freqüències», tanca.

Consolidacions i novetats

Les rutes amb Weeze i París-Orly van ser les grans novetats del 2023. Cadascuna va rondar els 20.000 passatgers en l’any de debut i l’oferta s’ha consolidat el 2024. Vueling ha mogut 19.971 persones entre Reus i la capital francesa, un 1,5% més que l’exercici anterior.

Llauradó concreta que Vueling ha confirmat «que el 2025 tornarà a oferir el vol entre Reus i París-Orly i, a més, allargarà la seva operativa, des del 30 de març fins al 2 de novembre».

Fonts de l’aerolínia confirmen a Diari Més que «el que està publicat al web està confirmat», en referència a les opcions per adquirir bitllets. A més, afegeixen que «s’està acabant de dissenyar la temporada d’estiu», que «potser hi ha algun canvi» i que es tindrà l’oferta definitiva en «un o dos mesos».

Per la seva banda, Ryanair n’ha portat 20.637 cap a Alemanya, un 2,7% menys. Tot i el lleuger descens, tornarà a oferir el desplaçament a partir de l’1 d’abril del 2025. L’última operació està prevista per al 25 d’octubre.

L’aeroport comptarà amb cinc noves rutes cap al Regne Unit el 2025.

A les de Jet2 se li han de sumar tres operatives d’easyJet —Londres-Southend, Glasgow i Belfast—. Així mateix, Air Nostrum ampliarà la temporada de connexions amb Palma de Mallorca. En total, per al 2025 hi ha confirmades un total de 44 connexions aèries: 13 de TUI, 12 de Ryanair, 12 de Jet2, 5 d’easyJet, 1 de Vueling i 1 d’AirNostrum.