Freshly i els afectats per l’ERO acorden les condicions per fer efectives les sortides

El procés de negociació al voltant de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) de Freshly Cosmetics ha arribat al seu final. La comissió representativa dels treballadors i la direcció de l’empresa van acordar i signar, dijous, que els afectats rebran una indemnització de 33 dies per any treballat o la part proporcional, amb un mínim de 3.000 euros per persona.

Així mateix, la companyia es farà càrrec de les despeses d’assessorament legal que ha hagut de cercar el personal, una de les mesures en què semblava haver-hi més fricció i que seria més complicada d’assolir.

«Encara que no sigui l’acord que hauríem desitjat, les treballadores i treballadors afectats per aquest ERO tanquem un procés que ha estat dolorós i difícil per a tothom», expressa la comissió negociadora.

L’ERO afectarà 52 persones, un 35% del personal del centre de treball Freshly Park i un 18% del total de l’empresa. La decisió de simplificar l’estructura organitzativa es va prendre per tal «d’adaptar-se a les transformacions del mercat, on el comerç electrònic ha vist un decreixement del 2023», tal com va explicar la marca a Diari Més a finals d’octubre.

Així mateix, Freshly va apuntar que la «reestructuració estratègica» es durà a terme per adaptar-se «als canvis del mercat» i «reforçar el propòsit», amb l’objectiu de «recuperar l’enfocament inicial en la innovació de producte» en un termini de cinc anys, a través d’un nou pla estratègic.

Les dificultats per acostar posicions van derivar, la setmana passada, en una concentració a les portes de la botiga de Freshly al carrer de Monterols en què els afectats van compartir amb els vianants les seves reclamacions.

Entre altres assumptes, van criticar que l’ERO afecta «gent vulnerable», com una mare que va donar llum set dies abans, una parella amb una filla de 4 anys, persones de baixa per maternitat, paternitat o motius de salut, un major de 50 anys amb discapacitat, un ciutadà a càrrec d’una família monoparental i diversos treballadors que s’havien traslladat des d’altres països o comunitats autònomes.

El mateix dia, Freshly va comunicar que «hem optat per no parlar públicament fins que no s’acabin les negociacions per intentar arribar a un acord que sigui el millor possible per a tothom».