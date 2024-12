Sibuya Urban Sushi Bar inaugura al Pallol el primer local a la província

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Sibuya Urban Sushi Bar ha inaugurat al Passeig Comercial El Pallol el seu primer restaurant a la província de Tarragona i el quart a Catalunya. Per a la gestió diària del local, ha creat quinze llocs de treball. La responsable de comunicació de Grupo Sibuya, María Luisa Pérez, va explicar que l’oferta gastronòmica està conformada per una «carta infinita basada en els sabors tradicionals de la cuina japonesa, però adaptats als gustos occidentals», com poden ser els uramaki o l’afegitó de cotó de sucre flamejat a peces de sushi.

Va expressar que el Pallol «reuneix molts dels ingredients que tenim incorporats» i va compartir la voluntat «que pugui donar cobertura a les zones del costat i a la mateixa Tarragona, que pretenem conquerir a poc a poc».

Al seu torn, el formador i cuiner Jon Gutiérrez va destacar que menjar a Sibuya «és una experiència pensada perquè agradi a tot el món». El representant de l’associació comercial del Pallol, Pau Salvadó, va afirmar que l’obertura completa «l’oferta».