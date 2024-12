Reus acondiciona les àrees d'higiene per a gossos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus, a través de les Brigades Municipals, porta a terme treballs de condicionament de les àrees d'higiene per a gossos. Els treballs comporten la retirada i reposició de la capa de sauló que conforma els paviments dels espais municipals, per tal de garantir-ne la correcta salubritat.

L'actuació consisteix en retirar l'actual capa de sauló i feltre de geotextil, disposat per sota d'aquesta capa i col·locar un nou geotextil i una nova capa de terres de sauló, així com la gestió a l'abocador dels elements retirats.

En paral·lel, les Brigades porten a terme treballs d'ampliació de dos àrees d'higiene: l'actuació de l'àrea del carrer del Doctor Vilaseca ja s'ha finalitzat i l'espai a passat de 18 a 35m2. Proparament es portarà a terme l'ampliació de l'àrea del carrer del Vapor Vell, que passarà de 20 a 50m2.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «tenir els espais per a gossos en condicions és un exemple tant de l'impuls de polítiques animalistes com d'accions que en permeten avançar cap a una ciutat més verda i més neta».

Les àrees d’higiene per a gossos són zones de reduïdes dimensions repartides per tota la ciutat on els gossos poden fer les seves necessitats evitant així que ho facin en altres punts de la via pública.

Els serveis de neteja municipals fan un seguiment específic i programat de l’estat i condicions en què es troben aquests espais, a la vegada que els usuaris estaran obligats a fer-ne un ús responsable, portar els animals lligats i recollir els seus excrements.