L’Ajuntament de Reus inaugura un nou espai per gestionar els diversos serveis d’habitatge al municipi

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va inaugurar ahir el nou Servei d’Habitatge municipal. Aquest està localitzat en un edifici annex a la Biblioteca Xavier Amorós, on fins ara hi havia la seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’objectiu és concentrar tots els serveis i tràmits relacionats amb l’habitatge, millorar l’atenció a la ciutadania i facilitar la feina als tècnics municipals.

La regidora de l’àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, detalla que aquest nou espai compta amb cinc eixos de treball: garantir l’accés a l’habitatge, la gestió del parc públic d’habitatges, fomentar la rehabilitació, servir com oficina d’atenció en matèria d’habitatge i prevenir l’exclusió residencial.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, assegura que les polítiques d’habitatge són un eix important del seu govern i, per aquest motiu, «havíem de dotar-nos d’una estructura interna que ens facilités les polítiques d’habitatge en tots els aspectes».

Aquest nou equipament pren el relleu de l’Oficina de l’Habitatge localitzada a la plaça del Baluard, que segons la batllessa «ha estat un servei de referència al municipi» i «ha donat molta resposta en els darrers 18 anys a totes les demandes de la ciutadania, sobretot en la gestió dels ajuts i l’acompanyament de les persones».

En aquest sentit, l’Oficina d’Habitatge va dedicar ajuts per lloguer d’habitatge per un import total de 4.000.000 d’euros i va gestionar més de 25.000 tràmits durant l’exercici de 2023. No obstant això, Guaita defensa que «hem de pensar que estem en un punt on les demandes de la ciutadania envers l’habitatge han canviat. Són molt més intenses i Reus està declarada com a zona tensionada en política d’habitatge, així que hem d’aplicar-hi més esforços».

A la vegada, la regidora d’Habitatge afirma que la posada en marxa d’aquest nou equipament «implica una reformulació organitzativa dels recursos i un exercici de transversalitat amb les altres àrees de l’Ajuntament». «Quan vam entrar en el govern vam tenir clar que era necessari un canvi de localització de l’Oficina d’Habitatge», comenta la regidora, que afegeix que el que s’ha fet és passar d’una oficina de gestió a un espai amb múltiples serveis. «Aquí hi treballen tècnics de l’àrea d’Habitatge, però també de Redessa i de Drets Socials. La voluntat és donar una resposta àgil a la ciutadania i que no faci falta que comencin a donar tombs per l’Ajuntament», defineix l’alcaldessa.

Les cinc àrees

En primer lloc, la primera àrea d’acció és per facilitar l’accés a l’habitatge, que consisteix en una unitat tècnica que treballa en planificació i seguiment de les polítiques locals d’habitatge i assumeix la diagnosi i polítiques d’increment del parc municipal d’habitatge. La segona àrea, de gestió del parc públic d’habitatges, s’encarrega de gestionar el Pla de Manteniment i Conservació, la millora de les condicions d’accessibilitat i eficiència energètica i la mediació veïnal de les promocions.

La tercera àrea, centrada en la rehabilitació, és un equip centrat en la coordinació, informació i assessorament dels ajuts a la rehabilitació, suport a les comunitats propietàries per al foment de la rehabilitació i captació de fonts de finançament. La quarta àrea localitzada al Servei d’Habitatge és l’Oficina d’atenció en matèria d’habitatge.

Aquesta s’encarrega de la informació i gestió dels ajuts al lloguer, la borsa de lloguer, el registre de sol·licitants d’habitatge protegit i informació general en matèria d’habitatge. I, finalment, la cinquena àrea és la d’exclusió residencial, que Martínez qualifica de ser la «més innovadora».

Aquesta haurà de treballar junt amb els serveis de Drets Socials, gestionar el servei d’Ofideute, impulsa la Mesa d’emergència local d’habitatge, prevenir l’emergència residencial, acompanyar en processos de desnonament i gestió de casos de reallotjament per declaració d’edifici en ruïna o altres situacions de risc.

«D’aquesta manera, complim amb un dels compromisos del Pla d’Acció Municipal (PAM) d’aquest govern, que era la creació del Servei d’Habitatge i oferir els recursos necessaris per impulsar les polítiques d’habitatge», reivindica la regidora d’Habitatge.